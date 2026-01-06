قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبه والسكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح لكسر الكشاشاب

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ يرافقه اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بالإشراف الميدانى على أعمال الإصلاح والصيانة للكسر الذى حدث بمنطقة الكشاشاب .

والتى سيتم الإنتهاء منها خلال ساعة ، وهو الذى تزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى وإدارة الحماية المدنية وشركة المقاولين العرب بالدفع بالمعدات والأطقم الفنية لتنفيذ أعمال شفط وسحب المياه من محيط محطة الكرور ، ليعقب ذلك تشغيلها بشكل كامل.

جهود متنوعة

وكلف المحافظ بقيام مديرية التضامن الإجتماعى بتشكيل لجنة متخصصة لحصر أى أضرار أو تلفيات بالمنازل التى تضررت من مياه الصرف ، مع الإسراع بصرف التعويضات لتخفيف أى معاناة عن المواطنين بشكل فورى .

وكشف الدكتور إسماعيل كمال عن أنه تم الإتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشريبنى ، وأيضاً المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على البدء العاجل فى إنشاء محطة 12 بالمشتل الجديدة ، والتى سيتم وضع حجر أساساها خلال الأيام القادمة كحل جذرى لمشكلة محطة الكرور .

ولفت إلى أن ذلك سيتوازى مع تغيير خط الطرد القديم للقضاء نهائياً على أى عيوب فنية تسبب مشاكل مستقبلية .

أسوان محافظة أسوان

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

