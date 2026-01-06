بيطرى أسوان يضبط 114 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ..صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

من جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فقد تم تنفيذ حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

جهود بيطرية

ولفت إلى أن الحملة تمت بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، وبالإشتراك مع مفتشو تراخيص مجلس المدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 114 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للإستهلاك الآدمى منها 53 كجم لحوم جملى ، و 43 كجم لحوم بقرى، و 18 كجم دواجن، مع تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول.

كانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجارى ، ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ، مع التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .