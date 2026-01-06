قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
محافظات

بيطرى أسوان يضبط 114 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ..صور

جهود بيطرية بأسوان
جهود بيطرية بأسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للاستهلاك الآدمى.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ بضرورة إتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مخالفات يتم ضبطها .

من جانبه أوضح الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى علاء فاروق، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فقد تم تنفيذ حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

جهود بيطرية

ولفت إلى أن الحملة تمت بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة ، وبالإشتراك مع مفتشو تراخيص مجلس المدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 114 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للإستهلاك الآدمى منها 53 كجم لحوم جملى ، و 43 كجم لحوم بقرى، و 18 كجم دواجن، مع تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول.

كانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى والغش التجارى ، ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ، مع التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

