زين الدين: نستهدف في الدورة البرلمانية الجديدة تبني قضايا البعد الاجتماعي

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب ، إننا نستهدف في الدورة البرلمانية الجديدة، العمل لخدمة الناس، من خلال تبني كافة القضايا ذات البعد الاجتماعي التي تهم قطاع عريض من المواطنين.

وأكد عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث من العاصمة الجديدة، أن تبني قضايا المواطنين في إطار تحقيق الالتفاف حول القيادة السياسية.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب، وعقب توجيهات الرئيس السيسي لتصويب المسار، أفرزت أعضاء معبرين عن الشعب بكل طوائفه، قائلا: مجلس النواب قادر على تحقيق طموحات المصريين في إطار رؤية الدولة.

وأوضح النائب محمد زين الدين، أن ملفات الصحة والتعليم تتصدر الأولويات، لاسيما بعدما نجحنا في إعداد بنية تحتية قوية، من مدارس ومستشفيات ومؤسسات علاجية.

وفيما يتعلق بالأدوات الرقابية، أكد زين الدين، أن استخدام كافة الأدوات بما يحقق مصالح الشعب، مشيرا إلى أن ملفات الدائرة في إدكو بمحافظة البحيرة تتصدر الأولويات.

وأكد أن ملفات المعاشات وتكافل وكرامة، يجب أن تتصدر الاهتمامات في الفترة المقبلة، كي تشعر هذه الفئات بما تحقق من تطوير وتنمية في الدولة المصرية.

وأشار زين الدين، إلى أن الدولة المصرية في ظل التحديات التي شهدتها المنطقة، نجحت في تجاوزها، بفضل حكمة القيادة السياسية، قائلا: أمامنا تحدي كبير لتعزيز الانتماء للدولة في الفترة الحالية.