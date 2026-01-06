قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات في أداء الدولار مع ترقب التطورات الجيوسياسية وضعف البيانات الأمريكية
3 مارس أولى جلسات محاكمة عصام صاصا لسرقة لحن أغنية لـ شيرين عبد الوهاب
طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف لإدارة مباراة منتخب الجزائر والكونغو
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات
كواليس سوء فهم تصرف حسام حسن وتصريح زيزو مع جماهير المغرب بعد هدف صلاح في شباك بنين
51 مليار جنيه أرباحًا.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بدعم مشتريات الأجانب
تبدأ 10 يناير .. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
شاهد | تريلا تدهس سيارة وتهدم مبنى في المعادي .. تفاصيل حادث صادم
إلغاء مئات الرحلات الجوية والقطارات في أوروبا لسبب مثير
رئيس النواب الأمريكي يخالف رأي ترامب في الانتخابات .. لسنا قوة احتلال لفنزويلا
الدواء : نسبة إنجاز تتجاوز 99.25 % في الاستجابة لشكاوى واستفسارات المواطنين
مجدي الحسيني يكشف تطورات حالته الصحية.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: التنمية الشاملة وتمكين المرأة السينائية على رأس أولوياتي في برلمان الفصل التشريعي الثالث

فضية سالم، عضو مجلس النواب
فضية سالم، عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن عدداً من الملفات الحيوية تأتي على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، وفي مقدمتها دعم مسار التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها المحافظة.


وأكدت النائبة أن تمكين المرأة السيناوية يمثل محورًا أساسيًا في أجندتها البرلمانية، من خلال دعم مشروعاتها، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل، بما يعزز دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.


وأضافت فضية سالم أن من بين الملفات التي ستوليها اهتمامًا خاصًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية بمدينة أبو زنيمة، إلى جانب تفعيل وتعظيم دور المنطقة الحرة بنويبع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتهيئة مناخ جاذب لـ الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في سيناء، مؤكدة أنها ستعمل على نقل صوت المواطن السيناوي تحت قبة البرلمان والدفاع عن قضاياه بكل قوة.

فضية سالم مجلس النواب جنوب سيناء النواب كارنيه العضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية

الضريبة العقارية

«شوف بيتك منهم ولا لأ».. 4 حالات لرفع الضريبة العقارية وحالة جديدة للظروف الطارئة

حسام حسن

ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم

ترشيحاتنا

السكري

بتزود المرض.. دراسة تكشف خطورة نوع شهير من أدوية السكري

سرطان القولون

انتبه.. علامات تتجاهلها تكشف سرطان القولون

الموبايل

للموبايل واللاب.. ما الذي يحدث في الدماغ أثناء استخدام الشاشة

بالصور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل
طريقة عمل البيتزا فى المنزل

تحذير على مائدتك.. أضرار الصلصة المعلبة وطرق تفاديها دون حرمان

أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة
أضرار الصلصة المعلبة

الرجالة كلهم خاينين.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

ايمان العاصي
ايمان العاصي
ايمان العاصي

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

المزيد