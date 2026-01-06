نائبة: التنمية الشاملة وتمكين المرأة السينائية على رأس أولوياتي في برلمان الفصل التشريعي الثالث

قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن عدداً من الملفات الحيوية تأتي على رأس أولوياتها تحت قبة البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث، وفي مقدمتها دعم مسار التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات الاقتصادية والاستراتيجية التي تمتلكها المحافظة.



وأكدت النائبة أن تمكين المرأة السيناوية يمثل محورًا أساسيًا في أجندتها البرلمانية، من خلال دعم مشروعاتها، وفتح آفاق جديدة للتدريب والتشغيل، بما يعزز دورها في التنمية المجتمعية والاقتصادية.



وأضافت فضية سالم أن من بين الملفات التي ستوليها اهتمامًا خاصًا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير المناطق الصناعية بمدينة أبو زنيمة، إلى جانب تفعيل وتعظيم دور المنطقة الحرة بنويبع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتهيئة مناخ جاذب لـ الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في سيناء، مؤكدة أنها ستعمل على نقل صوت المواطن السيناوي تحت قبة البرلمان والدفاع عن قضاياه بكل قوة.