حزم وانضباط داخل اللجان.. تعليم جنوب سيناء يمنع الهواتف المحمولة خلال الامتحانات

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات بما يضمن النزاهة والانضباط.

وأوضح مدير المديرية أن الكتابة في أوراق الإجابة تكون بالأقلام الجافة فقط، مع منع استخدام المزيل «الكوركتور» أو أي ألوان أخرى داخل كراسات الإجابة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها لعدد من مدارس مدينة طور سيناء، شملت مدارس: الثانوية التجارية بنات، وطه حسين الابتدائية، والثانوية التجارية بنين، وذلك لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام بالتعليمات.

كما وجّه مدير المديرية بضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، والتعامل بكل حزم مع حالات الغش وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، إلى جانب التأكيد على التصحيح أولًا بأول، ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، بما يحقق ويضمن الدقة والشفافية في النتائج.