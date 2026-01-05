قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حزم وانضباط داخل اللجان.. تعليم جنوب سيناء يمنع الهواتف المحمولة خلال الامتحانات

مدير مديرية التربية يتفقد لجان الامتحانات
مدير مديرية التربية يتفقد لجان الامتحانات
ايمن محمد

شدد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، على منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان امتحانات النقل بجميع المراحل التعليمية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات بما يضمن النزاهة والانضباط.

وأوضح مدير المديرية أن الكتابة في أوراق الإجابة تكون بالأقلام الجافة فقط، مع منع استخدام المزيل «الكوركتور» أو أي ألوان أخرى داخل كراسات الإجابة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها لعدد من مدارس مدينة طور سيناء، شملت مدارس: الثانوية التجارية بنات، وطه حسين الابتدائية، والثانوية التجارية بنين، وذلك لمتابعة انتظام العملية الامتحانية والتأكد من الالتزام بالتعليمات.

كما وجّه مدير المديرية بضرورة حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، والتعامل بكل حزم مع حالات الغش وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، إلى جانب التأكيد على التصحيح أولًا بأول، ورصد الدرجات عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، بما يحقق ويضمن الدقة والشفافية في النتائج.

جنوب سيناء تفقد امتحانات التليفونات منع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

ترشيحاتنا

محكمة

قرار عاجل في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص وإصابة آخر بالخصوص

وزارة الداخلية

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس وبطريرك طائفة الأقباط بعيد الميلاد

ارشيفيه

تسمم غذائى .. مصرع شخص داخل منزله في الدقهلية

بالصور

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد