ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
مفاجآت هالاند وفوز إنجلترا.. ماذا تكشف التوقعات لـ مونديال 2026؟
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية
تشغيل تجريبي لمجزري الحبيل والهو بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه|صور
تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة المعدنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عودة الرسائل الخاصة إلى يوتيوب.. تواصل مباشر داخل التطبيق قريبا

شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إعادة تقديم ميزة الرسائل الخاصة لفئة محددة من المستخدمين، بعد إلغائها في عام 2019. 

وتتيح الميزة للمستخدمين مشاركة الفيديوهات مباشرة عبر تطبيق يوتيوب على الهاتف، بما في ذلك الفيديوهات الطويلة، ومقاطع Shorts، والبث المباشر، مع إمكانية بدء محادثة فردية أو جماعية داخل التطبيق.

يوتيوب تعيد إطلاق ميزة الرسائل الخاصة لمستخدميها

ويستطيع الأصدقاء الرد برسائل نصية، أو فيديوهات قصيرة، أو استخدام الرموز التعبيرية، مع توفر أدوات أمان تشمل دعوات قبل بدء الدردشة، سحب الرسائل، حظر المستخدمين، والإبلاغ عن المحادثات. 

كما ستتم مراجعة الرسائل لضمان الالتزام بالإرشادات المجتمعية نفسها المطبقة على الفيديوهات والتعليقات.

وحاليا، تتاح الميزة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في إيرلندا وبولندا فقط. وأوضحت يوتيوب أن ميزة المراسلة داخل التطبيق كانت من أكثر الميزات المطلوبة من قبل المستخدمين، وأن القيود العمرية تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمحتوى غير المناسب أو السلوكيات التحايلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجارب مشابهة أطلقتها منصات أخرى، مثل سبوتيفاي في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر بين المستخدمين داخل التطبيقات الرقمية.

يوتيوب يطرح ميزة المؤقت لمقاطع Shorts لمساعدة المستخدمين على إدارة وقت المشاهدة

يشار إلى أن منصة يوتيوب أعلنت في وقت سابق عن إضافة ميزة جديدة لمقاطع Shorts تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحكم في وقتهم داخل التطبيق، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات التقنية وحرص الشركة على تعزيز التفاعل الطويل الأمد دون إجهاد المستخدمين.

وتتيح الميزة للمستخدمين تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع Shorts عبر إعدادات التطبيق، وعند الوصول إلى الحد المحدد، يظهر إشعار منبثق يعلم المستخدم بأن التمرير على مقاطع Shorts تم توقيفه مؤقتا، مع إمكانية تجاهل الإشعار ومواصلة المشاهدة.

وتشير الشركة إلى أن الميزة حاليا ليست مرتبطة بضوابط الرقابة الأبوية، ما يعني أن الوالدين لا يمكنهم تحديد حد محدد لأطفالهم، ومع ذلك، تخطط يوتيوب لإطلاق هذه الخاصية للأطفال في العام المقبل، بحيث لا يتمكن الأطفال من تجاهل الإشعارات.

يذكر أن يوتيوب سبق وأطلق ميزات الرفاهية الرقمية، مثل تذكيرات “خذ استراحة” و“وقت النوم” للحد من عادة التمرير المستمر، حيث يمكن للمستخدمين من خلال ميزة “خذ استراحة” تحديد تذكير يظهر كل 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 180 دقيقة، عندها يتوقف الفيديو مؤقتا، مع خيار متابعة المشاهدة أو إغلاق التطبيق.

وتتيح ميزة تذكير وقت النوم للمستخدمين تحديد نافذة زمنية لإشعارهم بضرورة التوقف عن المشاهدة والذهاب للنوم، حيث يظهر إشعار عند حلول الوقت المحدد.

يوتيوب ميزة الرسائل الخاصة رسائل YouTube ميزة المراسلة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

