عودة الرسائل الخاصة إلى يوتيوب.. تواصل مباشر داخل التطبيق قريبا

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن إعادة تقديم ميزة الرسائل الخاصة لفئة محددة من المستخدمين، بعد إلغائها في عام 2019.

وتتيح الميزة للمستخدمين مشاركة الفيديوهات مباشرة عبر تطبيق يوتيوب على الهاتف، بما في ذلك الفيديوهات الطويلة، ومقاطع Shorts، والبث المباشر، مع إمكانية بدء محادثة فردية أو جماعية داخل التطبيق.

يوتيوب تعيد إطلاق ميزة الرسائل الخاصة لمستخدميها

ويستطيع الأصدقاء الرد برسائل نصية، أو فيديوهات قصيرة، أو استخدام الرموز التعبيرية، مع توفر أدوات أمان تشمل دعوات قبل بدء الدردشة، سحب الرسائل، حظر المستخدمين، والإبلاغ عن المحادثات.

كما ستتم مراجعة الرسائل لضمان الالتزام بالإرشادات المجتمعية نفسها المطبقة على الفيديوهات والتعليقات.

وحاليا، تتاح الميزة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما في إيرلندا وبولندا فقط. وأوضحت يوتيوب أن ميزة المراسلة داخل التطبيق كانت من أكثر الميزات المطلوبة من قبل المستخدمين، وأن القيود العمرية تهدف إلى حماية القاصرين من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمحتوى غير المناسب أو السلوكيات التحايلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجارب مشابهة أطلقتها منصات أخرى، مثل سبوتيفاي في أغسطس الماضي، ضمن جهود تعزيز التواصل المباشر بين المستخدمين داخل التطبيقات الرقمية.

يوتيوب يطرح ميزة المؤقت لمقاطع Shorts لمساعدة المستخدمين على إدارة وقت المشاهدة

يشار إلى أن منصة يوتيوب أعلنت في وقت سابق عن إضافة ميزة جديدة لمقاطع Shorts تهدف إلى مساعدة المستخدمين على التحكم في وقتهم داخل التطبيق، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على شركات التقنية وحرص الشركة على تعزيز التفاعل الطويل الأمد دون إجهاد المستخدمين.

وتتيح الميزة للمستخدمين تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع Shorts عبر إعدادات التطبيق، وعند الوصول إلى الحد المحدد، يظهر إشعار منبثق يعلم المستخدم بأن التمرير على مقاطع Shorts تم توقيفه مؤقتا، مع إمكانية تجاهل الإشعار ومواصلة المشاهدة.

وتشير الشركة إلى أن الميزة حاليا ليست مرتبطة بضوابط الرقابة الأبوية، ما يعني أن الوالدين لا يمكنهم تحديد حد محدد لأطفالهم، ومع ذلك، تخطط يوتيوب لإطلاق هذه الخاصية للأطفال في العام المقبل، بحيث لا يتمكن الأطفال من تجاهل الإشعارات.

يذكر أن يوتيوب سبق وأطلق ميزات الرفاهية الرقمية، مثل تذكيرات “خذ استراحة” و“وقت النوم” للحد من عادة التمرير المستمر، حيث يمكن للمستخدمين من خلال ميزة “خذ استراحة” تحديد تذكير يظهر كل 15 أو 30 أو 60 أو 90 أو 180 دقيقة، عندها يتوقف الفيديو مؤقتا، مع خيار متابعة المشاهدة أو إغلاق التطبيق.

وتتيح ميزة تذكير وقت النوم للمستخدمين تحديد نافذة زمنية لإشعارهم بضرورة التوقف عن المشاهدة والذهاب للنوم، حيث يظهر إشعار عند حلول الوقت المحدد.