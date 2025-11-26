قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في هونغ كونغ .. مقتل 36 شخصًا واعتقال 3 مشتبه بهم بعد حريق هائل في مجمع سكني
تنتج 4800 ميجاوات.. الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية تكلفتها 25 مليار دولار
الرئيس السيسي: موارد الدولة سبب أساسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية
الرئيس سيسي: الدولة تطمح لتطبيق الرقمنة في التعليم وتعزيز الصحة العامة
قرار عاجل بشأن 124 متهما بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع
الرئيس السيسي: التطبيق الصارم لقوانين الطفل يحتاج إلى تطور فكر ووعي المجتمع
رصاص قرب البيت الأبيض.. إصابة جنديين من الحرس الوطني واستنفار أمني واسع
الرئيس السيسي: نسعى لتجهيز المواطنين على الوظائف والأعمال القائمة والمستجدة
ورم يهدد نجم الجيل.. أول ظهور لتامر حسني بعد عملية جراحية دقيقة في ألمانيا
الرئيس السيسي: خريج كلية الطب العسكري سيكون بمعايير أفضل كليات العالم
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قرار عاجل بشأن 37 متهما في أكبر قضايا شركات تمويل الإرهاب
كيف تستغل تقنية المكثفات المصرية الضرائب الخفية لتخفيض فواتير الطاقة للشركات الكبرى؟

كيف تستغل تقنية المكثفات المصرية "الضرائب الخفية" لتخفيض فواتير الطاقة للشركات الكبرى؟
رينال عويضة

في طليعة مشهد التكنولوجيا الخضراء في مصر، تقف شركة "نظام التوفير" (Saving System)، مدعومة بعقود من البحث والتطوير، مستخدمة مكثفات متخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة استخدامها. 

بينما يسعى الرئيس التنفيذي، أحمد الوكيل، إلى تحقيق اختراقات في السوق، يؤكد أن إطلاق منتجات "العمق التقني" يتطلب "صبراً"، وهي إستراتيجية ضرورية لترسيخ هذا النوع من الابتكار.

وتؤكد الشركة أن حلولها تحقق وفورات كبيرة في فواتير الطاقة وتساهم في تقليل البصمة الكربونية للعملاء.

1- الابتكار في صميم النظام: تقنية المكثفات المتخصصة

يعتمد "نظام التوفير" على تقنية متطورة ترتكز على المكثفات الخاصة، وهي أجهزة مصممة لتخزين الطاقة الكهربائية وإطلاقها بكفاءة. عند توصيلها بنظام كهربائي للمؤسسة، تعمل هذه المكثفات على تحسين استخدام الكهرباء وتوازن تدفق الطاقة، مما يقلل من الهدر.

وتزعم الشركة أن هذه الحلول يمكن أن تحقق وفراً في التكاليف يصل إلى 40% في القطاع الصناعي و 50% في المرافق التجارية، مما يوفر إغاثة مالية فورية وفوائد بيئية طويلة الأجل.

2- المكثفات تخنق غرامات الطاقة التفاعلية

القيمة الحقيقية لتقنية الشركة لا تكمن فقط في تقليل الاستهلاك المباشر، بل في استهداف الغرامات الباهظة المفروضة على استهلاك الطاقة التفاعلية.

في البيئة التنظيمية المصرية، تواجه المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى (ذات الأحمال الموصولة التي تتجاوز 500 كيلوواط) عقوبات مالية إلزامية من شركات المرافق لعدم الحفاظ على جودة الطاقة. تعمل مكثفات "نظام التوفير" على تصحيح معامل القدرة وتحسين تدفق الطاقة، مما يمكن الشركات من تجنب هذه الرسوم العقابية المكلفة. ويُعد تجنب هذه العقوبات التنظيمية هو جوهر العائد السريع والمجزي على الاستثمار للعملاء.

3- قيادة موثوقة وقاعدة عملاء من العيار الثقيل

يحظى "نظام التوفير" بميزة تنافسية من خلال شبكة علاقات قوية وقيادة ذات مصداقية عالية، ممثلة في الرئيس التنفيذي أحمد الوكيل، الذي يتبوأ أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة "جهينة" العملاقة للصناعات الغذائية. 

وقد ساعدت هذه المصداقية على جذب قائمة عملاء تتضمن أسماء بارزة في القطاع الخاص مثل "جهينة"، و"أمريكانا"، و"باركليز"، مما يدل على ثقة القطاع المؤسسي في موثوقية هذه التقنية وقدرتها على تحقيق وفورات حقيقية.

4- منافسة الحلول الرقمية العالمية

تعمل الشركة في سوق تنافسي حاد، حيث تواجه تحدياً مباشراً من عمالقة التكنولوجيا العالميين مثل "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، التي تقدم حلولاً مباشرة لتصحيح معامل القدرة. ومع ذلك، لا يقتصر التنافس على جودة المكثفات، بل يمتد إلى الخدمات المضافة.

فالمنافسون العالميون يعززون عروضهم ببرامج متقدمة لمراقبة جودة الطاقة، وتتبع دقيق للانبعاثات الكربونية، وتقديم تقارير مفصلة عن العائد على الاستثمار. 

هذا المشهد يتطلب من "نظام التوفير" تطوير منصة رقمية متكاملة لخدمة عملائها والارتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية في تقديم الحلول المتكاملة.

5- الكفاءة المالية ودعم الشبكة الوطنية

يوفر حل "نظام التوفير" فائدة مزدوجة تتجاوز مجرد خفض فواتير الشركات. 

فبينما يستفيد العميل من وفورات مالية كبيرة عبر تجنب الغرامات وتحسين كفاءة المعدات، تساهم هذه التركيبات أيضاً في تحقيق الأهداف الوطنية لمصر. 

فمعدات تصحيح معامل القدرة تساعد على تحسين استقرار الجهد وتقليل الخسائر داخل شبكة التوزيع الكهربائية، مما يدعم جهود تحديث البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف مصر المناخية الأوسع.


 

