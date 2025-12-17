لقطات من مران الأهلي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



تستعد الأندية المحلية لخوض مباريات بطولة كأس عاصمة مصر حيث تنطلق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل.

موعد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

الخميس 18 ديسمبر

البنك الأهلى مع مودرن سبورت 5 مساء – استاد القاهرة

غزل المحلة مع فاركو 8 مساء – استاد غزل المحلة

الجمعة 19 ديسمبر

بتروجت مع الإسماعيلى 5 مساء – استاد الكلية الحربية

المصرى مع زد 8 مساء – استاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا مع الأهلى 8 مساء – استاد المقاولون العرب.