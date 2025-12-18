قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
التصعيد مستمر .. الولايات المتحدة ترسل 4 طائرات حربية إلى أجواء فنزويلا
خبير الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يرفض إقامة دولة فلسطينية ولا يستجب للنداءات الدولية
سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة
رئيس الوزراء الأسترالي بعد هجوم سيدني: سنقمع الكراهية والتطرف بالتشريعات
من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين
خلل أمني متكرر في مطار بن جوريون.. شاب يصل فيينا بدون تذكرة طيران
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
رياضة

المصري يضع ثنائي حراس جديد على الطاولة حال فشل ضم سيحا أو حمزة علاء من الأهلي

المصري
المصري
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي  خالد الغندور عن وضع النادي المصري  ثنائي حراس جديد على الطاولة حال فشل ضم سيحا أو حمزة علاء من الأهلي.

حراس المصري

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“مجلس إدارة نادي المصري وضع اسمين جداد لدعم مركز حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في الميركاتو الشتوي، تحسبًا لفشل التعاقد مع الثنائي سيحا أو حمزة علاء من الأهلي”.

وأكمل :“مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، وضع الثنائي المهدي سليمان حارس مرمى نادي الزمالك ومحمد علاء حارس الجونة، ضمن الاختيارات المطروحة على طاولة النادي من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى في يناير”.

وكانت قد أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تشهد عدة مواجهات قوية ومهمة بين فرق الدوري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة المصري البورسعيدي وزد إف سي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد، إلى الحكم محمد غازي كحكم ساحة.

ويعاونه كل من:

محمد سعيد شيكا مساعدًا أول

محمد أبو رحاب مساعدًا ثانيًا

أحمد ناصر حكمًا رابعًا

وعلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، تم تعيين:

عمرو الشناوي حكم فيديو

محمد أحمد الشناوي مساعد حكم فيديو

وتأتي المباراة في إطار سعي الفريقين لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات وتعزيز فرص المنافسة على التأهل.

محمود ناصف يدير لقاء بتروجيت والإسماعيلي

وفي مواجهة لا تقل أهمية، يلتقي بتروجيت مع الإسماعيلي في الخامسة مساءً على استاد السلام، حيث يقود اللقاء الحكم محمود ناصف.

ويضم طاقم التحكيم:

أحمد لطفي مساعد أول

عماد العقاد مساعد ثانٍ

حسن محمود حكم رابع

بينما يتولى:

طارق مجدي مهمة حكم الفيديو

أحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو

ويسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

هيثم عثمان حكما لمباراة غزل المحلة وفاركو

أما مباراة غزل المحلة وفاركو، التي تُقام في الخامسة مساءً على استاد غزل المحلة، فقد تم إسناد إدارتها للحكم هيثم عثمان.

ويعاونه:

محمد فاروق مساعد أول

أحمد كمال مساعد ثانٍ

أحمد حمدي حكم رابع

وعلى تقنية الفيديو:

وائل فرحان حكم VAR

يارا عاطف مساعد VAR

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جولة حاسمة قد تحدد ملامح المنافسة في بطولة كأس عاصمة مصر

المصري الاهلي الزمالك الغندور

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

هيرفي رينارد

إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من ظاهرة جوية تضرب العاصمة الرياض غدًا

الزمالك

ممدوح عباس ينقذ الزمالك من أزمة الوقاف

منتخب اليد

جدول مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الدورة الودية بإسبانيا

منتخب مصر

هشام عبد الرسول: نثق بقدرة الفراعنة على التتويج

منتخب مصر

إعلامي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة منتخب مصر أمام المغرب

بالصور

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

