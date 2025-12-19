لبنان .. محلقة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صيادي الأسماك ببلدة الناقورة



أفادت تقارير إعلامية بأن محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب صيادي الأسماك ببلدة الناقورة قبيل اجتماع لجنة "الميكانيزم".

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات إسرائيلية على الهرمل وجرد بوداي في البقاع شرق لبنان وكذلك على الجبور والقطراني جنوبي لبنان.

‌‏ ومن جانبه ؛ ذكر جيش الاحتلال ‌‏ الإسرائيلي أنه تم استهداف بنى تحتية لحزب الله في مناطق بجنوب وشرق لبنان.

كما قال ‌‏الجيش الإسرائيلي: تم استهداف مجمع عسكري يستخدمه حزب الله للتدريب وتخزين أسلحة.

كما أكد ‌‏جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن مواقع حزب الله العسكرية ومجمعات التدريب انتهاك للتفاهمات مع لبنان.