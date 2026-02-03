عرض مسلسل اللون الأزرق فى النصف الثاني من رمضان.. تفاصيل

نشر الفنان أحمد رزق تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن موعد عرض مسلسله الرمضاني الجديد اللون الأزرق أمام الفنانة جومانا مراد، وذلك خلال النصف الثاني من الشهر الكريم.

وكتب أحمد رزق : "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل اللون الأزرق، تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، رمضان 2026 - النصف الثاني".

تفاصيل مسلسل اللون الأزرق

وطرحت منصة watch it، برومو مسلسل اللون الأزرق للفنانة جومانا مراد والفنان أحمد رزق، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتضمن برومو مسلسل اللون الأزرق، لقطات تشويقية خاطفة من أحداث المسلسل، حيث تدخل جومانا مراد وأحمد رزق، في معاناة بسبب ابنهما حمزة المصاب بالتوحد.

ويعد مسلسل «اللون الأزرق» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 15 حلقة، وينافس ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، ومن المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل «اللون الأزرق»

ويشارك في بطولة العمل جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، إلى جانب عدد من الفنانين، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

أحداث مسلسل «اللون الأزرق»

وتدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر برفقة زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ، لتواجه الأسرة واقعًا قاسيًا أثناء محاولتها استكمال علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.

وتتصاعد الأحداث مع الضغوط المهنية والنفسية التي تعيشها «آمنة»، إلى جانب هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، وخوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع لا يرحم.