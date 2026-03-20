تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

حذر خبراء في طب المخ والأعصاب من أن بعض التغيرات البسيطة في الشخصية خلال منتصف العمر قد تكون من أوائل المؤشرات المبكرة للإصابة بمرض الخرف، حتى قبل ظهور مشاكل الذاكرة المعروفة.

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail، أكد متخصصون أن تغيرات السلوك والحالة النفسية قد تظهر قبل سنوات طويلة من التشخيص الرسمي للمرض.

وقالت البروفيسورة جيل ليفينغستون، المتخصصة في الطب النفسي لكبار السن في جامعة لندن، إن العائلات غالبًا ما تلاحظ تغيرات في سلوك المريض مثل:

زيادة القلق

الاندفاعية

الانسحاب الاجتماعي

البرود العاطفي

وأوضحت أن هذه العلامات قد تكون مرتبطة بتغيرات مبكرة في الدماغ تحدث قبل ظهور الأعراض التقليدية مثل النسيان أو التشوش الذهني.

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

أبرز 6 علامات نفسية قد تشير إلى بداية الخرف

وحدد الخبراء 6 تغيّرات رئيسية قد تكون مؤشرات مبكرة، وهي:

- فقدان الثقة بالنفس:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من تراجع الثقة بالنفس في الأربعينيات والخمسينيات قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50%.

- صعوبة التعامل مع ضغوط الحياة:

عدم القدرة على مواجهة المشاكل اليومية أو الشعور بالعجز أمام التحديات قد يكون علامة مبكرة على تراجع القدرات الذهنية.

- البرود العاطفي:

انخفاض مشاعر التعاطف أو الاهتمام بالآخرين قد يكون مؤشرًا على تغيرات عصبية مبكرة.

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

- التوتر المستمر:

الشعور الدائم بالعصبية أو القلق قد يرتبط بزيادة الالتهابات في الجسم، مما يؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

- عدم الرضا عن إنجاز المهام:

الشعور المستمر بأن الأمور لا تتم بشكل صحيح قد يكون من العلامات النفسية المرتبطة بالخطر.

- ضعف التركيز:

مشاكل التركيز والانتباه من العلامات التي قد تسبق أعراض الخرف المعروفة.

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

هل هذه العلامات تعني الإصابة بالخرف؟

وأكد الأطباء أن هذه المؤشرات لا تعني بالضرورة الإصابة بالخرف، لكنها تستدعي الانتباه خاصة إذا كانت تمثل تغيرًا واضحًا عن طبيعة الشخص المعتادة.

كما أشاروا إلى أن هذه التغيرات قد تكون أيضًا نتيجة:

الضغوط النفسية

الاكتئاب

التغيرات الهرمونية

أحداث الحياة الصعبة

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

هل يمكن الوقاية من الخرف؟

وأوضح الخبراء أن ما يصل إلى 45% من حالات الخرف قد تكون مرتبطة بعوامل نمط الحياة، ما يعني إمكانية تقليل المخاطر من خلال:

الحفاظ على النشاط الاجتماعي

ممارسة الرياضة بانتظام

تقليل التوتر

علاج الاكتئاب

الالتزام بروتين يومي صحي

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

وينصح الأطباء بضرورة استشارة متخصص عند ملاحظة تغيرات مستمرة في السلوك، لأن التشخيص المبكر قد يساعد في إبطاء تطور المرض.