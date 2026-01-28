قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
رياضة

«المصري» يفوز على سيراميكا كليوباترا 3-2 في الدوري

المصري
المصري
عبدالله هشام

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .

تقدم اسلام عيسي لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يعود كريم بامبو ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وأضاف منذر طمين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول

وفي الشوط الثاني نجح فريق المصري البورسعيدي تسجيل الهدف الثالث عن طريق حسن علي في الدقيقة 68 وحاول سيراميكا تعديل النتيجة بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 94 عن طريق فريدي مايكل 

ورغم الخسارة يحافظ فريق سيراميكا كليوباترا علي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز الذي لعب 13 مباراة

فيما صعد فريق المصري البورسعيدي للنقطة 23 محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب من 13 مباراة 

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : عبد الوهاب نادر  - أحمد أيمن منصور -  خالد صبحي - عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي

خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي  - أحمد شرف  

المهاجم : منذر شريف .

سيراميكا كليوباترا نادي سيراميكا المصري البورسعيدي المصري وسيراميكا الدوري المصري

افضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250
كارثة صامتة..ماذا تفعل البطاطس الخضراء بالجسم؟
مزاد سيارات
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
