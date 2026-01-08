قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

OpenAI تطلق ChatGPT Health.. ميزة جديدة للإجابة عن الأسئلة الطبية

لمياء الياسين

أطلقت OpenAI اليوم الأربعاء علامة تبويب ChatGPT Health والتي تجيب على كافة الأسئلة المتعلقة بالصحة وتتيح للمستخدمين تحميل السجلات الطبية وربط تطبيقات الصحة والعافية

تعمل هذه الخطوة على توسيع قدرات ChatGPT من خلال تزويد المستخدمين بمساحة مخصصة للوصول إلى المعلومات الصحية، وهو أحد أكثر استخدامات برنامج الدردشة الآلي شيوعًا.

وقالت شركة OpenAI إن أكثر من 230 مليون شخص حول العالم يطرحون أسئلة متعلقة بالصحة والعافية على ChatGPT كل أسبوع.

تطبيق ChatGPT Health 

يمكن استخدام تطبيق ChatGPT Health لمهام مثل فهم نتائج الاختبارات الحديثة، والتحضير لمواعيد الطبيب، والحصول على نصائح بشأن النظام الغذائي وروتين التمارين الرياضية، أو تقييم المفاضلات بين خيارات التأمين المختلفة بناءً على أنماط الرعاية الصحية الفردية.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تعيد فيه الجهات التنظيمية تقييم الرقابة على التكنولوجيا الصحية. وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مارتي مكاري، يوم الثلاثاء، إن الوكالة ستحد من تنظيم الأجهزة القابلة للارتداء والبرامج المصممة لدعم أنماط الحياة الصحية.

وصف ماكاري برنامج ChatGPT بأنه منتج يجب الترويج له مع التحذير من المخاوف الكبيرة المتعلقة بالسلامة.

“للحفاظ على أمان معلوماتك الصحية وحمايتها، تعمل خدمة (ChatGPT) Health كمساحة منفصلة تتمتع بخصوصية معززة لحماية البيانات الحساسة. ولا تُستخدم المحادثات في خدمة Health لتدريب نماذجنا الأساسية”

تخطط OpenAI لتوسيع نطاق الوصول وجعل ChatGPT ⁠Health متاحًا لجميع المستخدمين على الويب و iOS في الأسابيع المقبلة.

وهي توفر في البداية إمكانية الوصول لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل الذين لديهم خطط ChatGPT المجانية، وGo، وPlus، وPro خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة لاختبار التجربة

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 210) طن بضائع و143شاحنة

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

