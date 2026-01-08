OpenAI تطلق ChatGPT Health.. ميزة جديدة للإجابة عن الأسئلة الطبية

أطلقت OpenAI اليوم الأربعاء علامة تبويب ChatGPT Health والتي تجيب على كافة الأسئلة المتعلقة بالصحة وتتيح للمستخدمين تحميل السجلات الطبية وربط تطبيقات الصحة والعافية

تعمل هذه الخطوة على توسيع قدرات ChatGPT من خلال تزويد المستخدمين بمساحة مخصصة للوصول إلى المعلومات الصحية، وهو أحد أكثر استخدامات برنامج الدردشة الآلي شيوعًا.

وقالت شركة OpenAI إن أكثر من 230 مليون شخص حول العالم يطرحون أسئلة متعلقة بالصحة والعافية على ChatGPT كل أسبوع.

تطبيق ChatGPT Health

يمكن استخدام تطبيق ChatGPT Health لمهام مثل فهم نتائج الاختبارات الحديثة، والتحضير لمواعيد الطبيب، والحصول على نصائح بشأن النظام الغذائي وروتين التمارين الرياضية، أو تقييم المفاضلات بين خيارات التأمين المختلفة بناءً على أنماط الرعاية الصحية الفردية.

يأتي هذا الإطلاق في وقت تعيد فيه الجهات التنظيمية تقييم الرقابة على التكنولوجيا الصحية. وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مارتي مكاري، يوم الثلاثاء، إن الوكالة ستحد من تنظيم الأجهزة القابلة للارتداء والبرامج المصممة لدعم أنماط الحياة الصحية.

وصف ماكاري برنامج ChatGPT بأنه منتج يجب الترويج له مع التحذير من المخاوف الكبيرة المتعلقة بالسلامة.

“للحفاظ على أمان معلوماتك الصحية وحمايتها، تعمل خدمة (ChatGPT) Health كمساحة منفصلة تتمتع بخصوصية معززة لحماية البيانات الحساسة. ولا تُستخدم المحادثات في خدمة Health لتدريب نماذجنا الأساسية”

تخطط OpenAI لتوسيع نطاق الوصول وجعل ChatGPT ⁠Health متاحًا لجميع المستخدمين على الويب و iOS في الأسابيع المقبلة.

وهي توفر في البداية إمكانية الوصول لمجموعة صغيرة من المستخدمين الأوائل الذين لديهم خطط ChatGPT المجانية، وGo، وPlus، وPro خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والمملكة المتحدة لاختبار التجربة