منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ليس مختبرا ولا برنامجا عاديا.. OpenAI تطلق منصة Prism المخصصة للعلماء

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق برنامج جديد للعمل العلمي يحمل اسم Prism، وهو متاح مجانا لجميع مستخدمي ChatGPT، ويستهدف دعم الباحثين في إعداد الأوراق العلمية وتسريع العمل البحثي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويأتي Prism على هيئة مساحة عمل رقمية تشبه معالج النصوص، لكنها مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، ومتكاملة بشكل عميق مع نموذج GPT-5.2، الذي يتيح تقييم الفرضيات العلمية، وتحسين الصياغة الأكاديمية، والبحث في الدراسات السابقة ذات الصلة.

ولا يهدف البرنامج إلى إجراء الأبحاث بشكل مستقل أو دون إشراف بشري، إذ تؤكد OpenAI أن دوره يقتصر على تسريع عمل العلماء وتعزيز إنتاجيتهم، في مقاربة شبهها مسؤولو الشركة بأدوات البرمجة الذكية مثل Cursor وWindsurf.

وقال كيفن ويل، نائب رئيس OpenAI لشؤون العلوم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الأداة: “أعتقد أن عام 2026 سيكون بالنسبة للذكاء الاصطناعي والعلوم ما كانه عام 2025 للذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات”.

كيفية الوصول إلى Prism؟

ويتاح الوصول إلى Prism عبر تطبيق ويب، في وقت تشهد فيه OpenAI تدفقا متزايدا للاستفسارات العلمية المتقدمة عبر منتجاتها الاستهلاكية، وعلى رأسها ChatGPT. 

ووفقا للشركة، يستقبل التطبيق نحو 8.4 ملايين رسالة أسبوعيا تتعلق بموضوعات متقدمة في العلوم الصلبة، مع صعوبة تحديد نسبة المستخدمين من الباحثين المحترفين.

ويأتي هذا التطور في ظل تنام ملحوظ لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الأوساط الأكاديمية، ففي مجال الرياضيات، أسهمت نماذج ذكاء اصطناعي في حل عدد من مسائل إردوش الشهيرة، من خلال الجمع بين مراجعة الأدبيات العلمية وتطبيقات جديدة لتقنيات قائمة. 

ورغم الجدل المستمر حول القيمة العلمية لتلك البراهين، فإنها تمثل إنجازا مبكرا لمناصري النماذج الذكية وأنظمة التحقق الصوري.

وفي شهر ديسمبر الماضي، نشرت ورقة بحثية في مجال الإحصاء استخدمت نموذج GPT-5.2 Pro للتوصل إلى براهين جديدة لأحد المبادئ المحورية في النظرية الإحصائية، مع اقتصار دور الباحثين البشر على توجيه النموذج والتحقق من نتائجه. 

ويستمد Prism جزءا كبيرا من قيمته من تحسينات عملية على أدوات ومعايير قائمة، إذ يتكامل مع نظام LaTeX المفتوح المصدر المستخدم على نطاق واسع في تنسيق الأوراق العلمية، لكنه يتجاوز قدرات معظم الأدوات التقليدية المرتبطة به. 

كما يستفيد من الإمكانات البصرية لـ GPT-5.2، ما يسمح للباحثين بإنشاء مخططات ورسوم توضيحية انطلاقا من رسومات لوحات بيضاء رقمية، وهي خطوة طالما شكلت تحديا في بيئات العمل البحثي.

وتعد إدارة السياق المتقدم من أبرز مزايا النظام الجديد، فعند فتح نافذة ChatGPT داخل Prism، يتمكن النموذج من الوصول إلى السياق الكامل للمشروع البحثي، ما يجعل الردود أكثر دقة وارتباطا بالمحتوى العلمي الجاري العمل عليه.

ورغم أن هذه الإمكانات قد تكون متاحة نظريا للمستخدمين المتمرسين في GPT-5.2، تراهن OpenAI على أن الواجهة المبسطة والتكامل العميق مع سير العمل البحثي سيشجعان العلماء على تبني الأداة بسرعة أكبر.

