رئيس مازيمبي بعد وداع الكونغو أمم أفريقيا: الهزيمة مؤلمة لكنها لا تُمحي شجاعة النمور

ظهر مويس كاتومبي رئيس نادي مازيمبي الكونغولي ، بمشاعر مختلطة بعد خسارة الكونغو أمام الجزائر ووداع بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال رئيس نادي مازيمبي الكونغولي ، في تصريحات صحفية: "الهزيمة مؤلمة، لكنها لا تُمحي شجاعة أو كرامة النمور، قدمتم أداءً بطوليًا أمام الجزائر، مليئًا بالانضباط، التضامن، وحب القميص.

وأضاف : لم تخيبوا الآمال أبدًا، ورفعتم اسم بلدنا عاليًا.. الشعب فخور بكم، والمسيرة لم تنتهِ بعد، والرؤوس تظل مرفوعة ".

الجزائر في ربع نهائي أمم أفريقيا

ضمن المنتخب الجزائري، تأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، بعد فوزه على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات دور الـ16

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الجزائر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من نهائيات كأس أمم أفريقيا بالتعادل السلبي ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين.

وأحرز عادل بولبينة هدفا قاتلا في شباك الكونغو في الدقيقة ١١٨ ليقود الجزائر إلي ربع نهائي أمم إفريقيا 2025

ويواجه الجزائر نظيره نيجيريا يوم 10 يناير فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.