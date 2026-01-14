يشهد اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 جدولًا مزدحمًا من مباريات كرة القدم على المستويين العربي والعالمي، حيث تنطلق منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة قوية بين السنغال ومصر، تليها قمة منتظرة بين المغرب ونيجيريا.

كما تقام مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، وأبرزها لقاء الأهلي والتعاون.

على المستوى الأوروبي، يلتقي تشيلسي مع آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما تُستكمل مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، تُلعب مواجهات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، أبرزها مباراة ألباسيتي ضد ريال مدريد، إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.. القنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

السنغال × مصر – 7:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

نيجيريا × المغرب – 10:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × بارما – 7:30 مساءً

إنتر ميلان × ليتشي – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × سانت باولي – 7:30 مساءً

كولن × بايرن ميونخ – 9:30 مساءً

هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساءً

لايبزيج × فرايبورج – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألباسيتي × ريال مدريد – 10:00 مساءً

ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو – 10:00 مساءً

ريال بيتيس × إلتشي – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي × أرسنال – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية × الفيحاء – 4:45 مساءً – قناة Thmanyah

الأهلي × التعاون – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah

الشباب × نيوم – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah