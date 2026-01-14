قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليونيسيف: الأزمة في غزة ليست لوجستية فقط بل سياسية وإنسانية بالدرجة الأولى
موعد مباراة مصر والسنغال اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
مشروع الحزام والطريق.. انهيار رافعة على قطار في تايلاند يسفر عن مصرع 22 شخصًا
مواجهة حاسمة.. منتخب مصر يسعى للانتقـ.ـام من السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
ربنا يديكي على قد طيبة قلبك .. ليلى علوي توجّه رسالة لـ «درة» في عيد ميلادها
الجيش السوري و«قسد» يُعلنان تجدّد القتــ.ـال في شرق حلب
ترامب يعتزم ⁠سحب الجنسية من أي مهاجر أدين ​بالاحتيال
6 لاعبين مهددين بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا حال تأهل الفراعنة | تعرّف عليهم
جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة
باحث: تصنيف «الإخوان» كجماعة إرهابية دولية يفتح الباب لمُلاحقة قياداتها وأموالها عالميًا
3 ظواهر جوية.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
الإفتاء تحسم جدل مشروعية الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 .. القنوات الناقلة

مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

يشهد اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 جدولًا مزدحمًا من مباريات كرة القدم على المستويين العربي والعالمي، حيث تنطلق منافسات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة قوية بين السنغال ومصر، تليها قمة منتظرة بين المغرب ونيجيريا.

كما تقام مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي، وأبرزها لقاء الأهلي والتعاون.

على المستوى الأوروبي، يلتقي تشيلسي مع آرسنال في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما تُستكمل مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

بالإضافة إلى ذلك، تُلعب مواجهات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، أبرزها مباراة ألباسيتي ضد ريال مدريد، إلى جانب بعض المباريات المؤجلة من الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يناير 2026.. القنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

السنغال × مصر – 7:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 1

نيجيريا × المغرب – 10:00 مساءً – beIN Sports HD MAX 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × بارما – 7:30 مساءً

إنتر ميلان × ليتشي – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × سانت باولي – 7:30 مساءً

كولن × بايرن ميونخ – 9:30 مساءً

هوفنهايم × بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساءً

لايبزيج × فرايبورج – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألباسيتي × ريال مدريد – 10:00 مساءً

ديبورتيفو ألافيس × رايو فاليكانو – 10:00 مساءً

ريال بيتيس × إلتشي – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي × أرسنال – 10:00 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القادسية × الفيحاء – 4:45 مساءً – قناة Thmanyah

الأهلي × التعاون – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah

الشباب × نيوم – 7:30 مساءً – قناة Thmanyah

جدول مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا نصف نهائي كأس أمم أفريقيا مصر السنغال المغرب نيجيريا منتخب مصر مصر ضد السنغال كأس ملك إسبانيا ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر ضد السنغال

التلفزيون الجزائري يعلن نقل مباراة مصر والسنغال على نايل سات مجانًا

الفتاة المتوفية

موتها بالبطىء.. كواليس صادمة فى وفاة فتاة قنا على يد والدها

ابراهيم عيسي

انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته

مصطفي شعبان

مصطفى شعبان يرزق بمولودته الأولى

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

روما

تورينو يطيح بـ روما من كأس إيطاليا ويضرب موعداً مع إنتر ميلان

بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند يهزم فيردر بريمن 3-0 في الدوري الألمانى

الميموني

في أول ظهور له .. المغربي الميموني يحرز اول اهدافه بقميص إينتراخت فرانكفورت

بالصور

بودرة الهوت شوكليت في البيت .. استمتع بمشروب شتوي دافئ

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

طريقة عمل العيش البلدي في البيت .. سهلة ولذيذة

طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل
طريقة عمل العيش البلدي في المنزل

باستخدام الخمس حواس .. نصائح فعّالة لتنظيم الوقت في الامتحانات | فيديو

التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا
التدريب على أجواء الامتحان الحقيقية يقلل القلق ويحوّل الاختبار لتجربة آمنة نفسيًا

ليس غلاء الأسعار .. السلوك الاقتصادي الخاطئ وراء الضغوط النفسية واضطرابات النوم | فيديو

غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد
غلاء الأسعار ليس السبب الوحيد

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد