هل تستولى أمريكا على جرينلاند بالقوة؟.. ترامب يرفض التعليق ويهاجم أوروبا
قطر تعلن برنامج مباريات مصر الودية في شهر مارس
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
تشيلسي يدرس التعاقد مع ماركوس سينيزي

يدرس نادي "تشيلسي" التعاقد مع مدافع بورنموث، ماركوس سينيزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، رغم أنه لم يتم حتى الآن أي تواصل بين الناديين، وذلك وفقا لما ذكره اليوم /الاثنين/ موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.
ويأتي هذا الأمر تحسبا لفشل مفاوضات النادي مع "ستاد رين" بشأن انتقال محتمل للمدافع الواعد جدًا جيريمي جاكيه.
وكان «البلوز» يخططون في البداية لفترة انتقالات شتوية هادئة، على أن تكون التعزيزات الكبرى في الصيف. غير أن الاهتمام المتزايد من الأندية المنافسة دفع تشيلسي إلى تسريع تحرّكه من أجل ضم قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا من رين.
وتشير المعلومات إلى أن جاكيه منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يتمتع رين بموقف قوي في المفاوضات ويُعتقد أنه يطالب بمبلغ يتجاوز 60 مليون يورو، خاصة أن عقد المدافع يمتد حتى عام 2029.
كما يراقب «البلوز» مدافع كومو، جاكوبو رامون، الذي يحظى أيضًا باهتمام ريال مدريد.

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

السيارات الكهربائية

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

ضبط دواجن غير صالحه

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

