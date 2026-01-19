تشيلسي يدرس التعاقد مع ماركوس سينيزي

يدرس نادي "تشيلسي" التعاقد مع مدافع بورنموث، ماركوس سينيزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، رغم أنه لم يتم حتى الآن أي تواصل بين الناديين، وذلك وفقا لما ذكره اليوم /الاثنين/ موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.

ويأتي هذا الأمر تحسبا لفشل مفاوضات النادي مع "ستاد رين" بشأن انتقال محتمل للمدافع الواعد جدًا جيريمي جاكيه.

وكان «البلوز» يخططون في البداية لفترة انتقالات شتوية هادئة، على أن تكون التعزيزات الكبرى في الصيف. غير أن الاهتمام المتزايد من الأندية المنافسة دفع تشيلسي إلى تسريع تحرّكه من أجل ضم قلب الدفاع البالغ من العمر 20 عامًا من رين.

وتشير المعلومات إلى أن جاكيه منفتح على الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، يتمتع رين بموقف قوي في المفاوضات ويُعتقد أنه يطالب بمبلغ يتجاوز 60 مليون يورو، خاصة أن عقد المدافع يمتد حتى عام 2029.

كما يراقب «البلوز» مدافع كومو، جاكوبو رامون، الذي يحظى أيضًا باهتمام ريال مدريد.