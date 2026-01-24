تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نادي تشيلسي بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (حوالي 203,265 دولار)، بعد قيام أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق بإلقاء زجاجة بلاستيكية تجاه الجهاز الفني لفريق أستون فيلا، عقب فوز الأخير 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 27 ديسمبر 2025.

وأكد بيان الاتحاد أن الغرامة جاءت بعد اعتراف تشيلسي بالتهمة، فيما لم يتم تحديد هوية الشخص المسئول عن الواقعة.

وأشارت لجنة الانضباط إلى خطورة الحادثة، مؤكدة أن من حسن الحظ ألا يصاب أحد أثناء إلقاء الزجاجة، التي قالت تقارير إنها كانت تحتوي على ماء.

وكان الحكم ستيوارت أتويل قد أدرج الواقعة في تقريره الرسمي، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني لتشيلسي ألقى الزجاجة في اتجاه المنطقة الفنية لأستون فيلا خلال الاحتفال بالفوز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس يوم الأحد، بينما يلعب أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد في نفس اليوم، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.