طالب وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للقلعة البيضاء، بتحمل قيمة الشرط الجزائي الخاص بڄون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، من أجل إنهاء مهمته والرحيل عن منصبه.



وقال القباني، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يرغب في رحيل چون إدوارد عن الزمالك، مشيرًا إلى أن دفع الشرط الجزائي هو الحل الأسرع لحسم هذا الملف، مطالبًا ممدوح عباس بالتدخل وتحمل هذه الخطوة.



وفي سياق آخر، علّق وائل القباني على تعادل الزمالك أمام المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن حصول الفريق الأبيض على نقطة في هذه المباراة يُعد مكسبًا مهمًا في مشواره بالبطولة.



وأوضح أن اسم نادي الزمالك كبير وكان من المفترض أن يحقق الفوز، إلا أن التعادل يظل نتيجة منطقية ومقبولة، خاصة في ظل قوة المنافس، معتبرًا أن النقطة تمثل دفعة إيجابية للفريق خلال مشواره القاري.