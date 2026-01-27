وائل القباني: نقطة منطقية للزمالك أمام المصري ومكسب كبير

كشف وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، أن حصول الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على نقطة أمام المصري البورسعيدي فى الكونفيدرالية مكسب كبير.

وقال وائل القبانى فى تصريحات ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "الزمالك اسم كبير جدًا فى الكرة المصري وكان يجب أن يفوز بالمباراة".

وتابع: "ولكن النقطة منطقية ومقبولة للزمالك أمام المصرى ومكسب كبير فى مشوار الفريق فى الكونفيدرالية".



وكان قد تعادل الزمالك تعادلاً سلبيًا أمام المصرى، فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء الأحد، فى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.