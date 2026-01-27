ممدوح عباس ينهي أزمة بنتايج في الزمالك.. تفاصيل



كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن انتهاء أزمة اللاعب المغربي محمود بنتايج بعد تدخل مباشر من رجل الأعمال ممدوح عباس، ما أسهم في حل الخلاف المالي الذي أبعد اللاعب عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأوضح محمد طارق أضا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن بنتايج سيعود للمشاركة في التدريبات، عقب تحويل مستحقاته المتأخرة إلى جانب مستحقات وكيله، على أن يتم الاتفاق لاحقًا على جدولة باقي المستحقات المالية المستحقة له.

وأضاف أن إدارة النادي الأبيض أجرت تواصلًا مع ممدوح عباس لبحث سبل إنهاء الأزمة، ليبادر الأخير بسداد المبالغ المطلوبة، في خطوة أعادت الاستقرار إلى صفوف الزمالك.

