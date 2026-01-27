مهما كانت العروض.. الزمالك يتمسك باستمرار محمد شحاتة

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن نادي الزمالك قرر رفض جميع العروض التي تلقاها مؤخرًا للتعاقد مع اللاعب محمد شحاتة، متمسكًا باستمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أضا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن إدارة الزمالك ترى في محمد شحاتة عنصرًا مهمًا للمستقبل، في ظل الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، وهو ما دفع النادي لاتخاذ قرار واضح بعدم التفريط فيه.

وأشار أضا بهذه الخطوة من جانب الزمالك، مشيرًا إلى أن الفارس الأبيض بحاجة إلى الحفاظ على العناصر الشابة وبناء فريقه حول لاعبين يمتلكون مستقبلًا واعدًا، من أجل تحقيق الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية خلال المواسم المقبلة.

