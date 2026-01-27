من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا هوية حارس مرمى الزمالك الأساسي، الذي ينوي معتمد جمال، المدير الفني للفريق، الاعتماد عليه في الفترة المقبلة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «معتمد جمال يرى أن محمد عواد هو الأكثر خبرة والحارس الأساسي والأول لنادي الزمالك خصوصًا أنه كان يحرس مرمى الفريق في الفترة الماضية».

وأشار أضا إلى أن معتمد جمال يعتبر مهدي سليمان هو الحارس الثاني وليس محمد صبحي، الذي كان ضمن حراس مرمى منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا

واستغرب محمد أضا من فكرة جعل محمد صبحي هو الحارس الثالث بحجة عدم لعبه تحت قيادة معتمد جمال، خاصةً أنه كان أحد حراس منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ولا يحتاج للتقييم.

وأكد محمد أضا أنه لا توجد أي نية بالنسبة لجون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، للتفريط في أي حارس من الحراس الثلاثة.