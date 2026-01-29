قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مدحت شلبي: الزمالك يحسم مصير أحمد الجفالي

باسنتي ناجي

أكد الإعلامي مدحت شلبي أن إدارة الكرة بنادي الزمالك استقرت على رحيل اللاعب أحمد الجفالي، وعدم إعادته إلى صفوف الفريق، وذلك عقب فسخ تعاقده مع نادي أبها السعودي خلال الفترة الحالية.

رحيل اللاعب أحمد الجفالي

وقال شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر، إن كواليس نادي الزمالك شهدت خلال الساعات الماضية تحفظًا واضحًا من جانب إدارة الكرة على فكرة عودة أحمد الجفالي، معتبرة أن عودته تمثل مخاطرة كبيرة في الوقت الراهن.

وأوضح أن إدارة الكرة ترى أن ابتعاد الجفالي عن المشاركة في المباريات لفترة طويلة أثر سلبًا على جاهزيته الفنية، وهو ما يقلل من جدوى الاستعانة به في المرحلة الحالية، خاصة في ظل سعي النادي لتحقيق الاستقرار الفني.

وأضاف شلبي أن إدارة الكرة تخشى تكرار سيناريو الإصابات مع اللاعب، لا سيما في ظل سجله الطبي المقلق، وهو ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الجهاز الطبي بالفريق.

وأشار إلى أن إدارة الكرة بنادي الزمالك بدأت بالفعل البحث عن عرض مناسب لتسويق أحمد الجفالي، سواء داخل الدوري المصري أو عبر أحد الأندية الخليجية، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تمهيدًا لحسم مستقبله بشكل نهائي.

