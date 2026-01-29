دونجا: الزمالك يمتلك جواهر في قطاع الناشئين.. وتواجد معتمد جمال مهم

أكد دونجا لاعب الزمالك السابق، أن تواجد معتمد جمال على رأس القيادة الفنية للفريق في الفترة الحالية يُعد أمرًا في غاية الأهمية، مشيدًا بالأداء الذي قدمه الزمالك خلال مواجهة بتروجت الأخيرة في الدوري.

وأوضح دونجا عبر برنامج ستاد المحور، أن الزمالك ظهر بصورة قوية أمام بتروجت ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق استحق الفوز بفضل التنظيم الجيد والروح العالية التي لعب بها اللاعبون داخل الملعب.

وأشاد لاعب الزمالك السابق بالمستوى الذي قدمه محمد إسماعيل خلال المباراة، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز نجوم اللقاء، لما يمتلكه من قدرات فنية مميزة تجعله لاعبًا “جوكر” قادرًا على شغل أكثر من مركز داخل أرضية الملعب، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة.

وأعرب دونجا عن سعادته الكبيرة بظهور العناصر الشابة مع الفريق خلال مواجهة بتروجت، مشيرًا إلى أن الدفع باللاعبين الشباب يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراتهم، ويمثل خطوة مهمة في مسار بناء الفريق على المدى الطويل.

وأكد أن محمد إبراهيم، الظهير الأيمن الشاب، يمتلك إمكانيات واعدة، متوقعًا أن يكون له دور كبير مع الزمالك خلال الفترة المقبلة في حال حصوله على الدعم والثقة اللازمين.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لقطاع الناشئين في نادي الزمالك هو تصدير اللاعبين إلى الفريق الأول، مشددًا على أن القلعة البيضاء تزخر بالعديد من المواهب والجواهر القادرة على خدمة الفريق مستقبلًا إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح.