تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

النصر يوافق على إعارة ويسلي تيكسيرا إلى ريال سوسيداد

ويسلي تيكسيرا
ويسلي تيكسيرا
إسراء أشرف

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا كشف من خلاله عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الشاب ويسلي تيكسيرا إلى صفوف ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي أن الاتفاق المبرم يتضمن أحقية الفريق الإسباني في شراء عقد اللاعب بشكل دائم عقب انتهاء فترة الإعارة، وفق شروط متفق عليها بين الطرفين.

ومن المقرر أن يغادر ويسلي إلى إسبانيا خلال وقت قريب، للخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع عقد انضمامه إلى ريال سوسيداد.

ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع حضور اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة بعد عودة النجم السنغالي ساديو ماني من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، الأمر الذي أثر على فرص ويسلي في المشاركة بانتظام.

ويبلغ ويسلي من العمر 21 عامًا، وشارك مع النصر في 18 مباراة منذ بداية الموسم، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف، إلى جانب صناعته لهدفين، قبل أن يخوض تجربته الجديدة في الملاعب الإسبانية.

النصر النصر السعودي ويسلي تيكسيرا تيكسيرا ريال سوسيداد الإسباني

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

