النصر يوافق على إعارة ويسلي تيكسيرا إلى ريال سوسيداد

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا كشف من خلاله عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه الشاب ويسلي تيكسيرا إلى صفوف ريال سوسيداد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وذكر النادي أن الاتفاق المبرم يتضمن أحقية الفريق الإسباني في شراء عقد اللاعب بشكل دائم عقب انتهاء فترة الإعارة، وفق شروط متفق عليها بين الطرفين.

ومن المقرر أن يغادر ويسلي إلى إسبانيا خلال وقت قريب، للخضوع للفحوصات الطبية الروتينية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الرسمية وتوقيع عقد انضمامه إلى ريال سوسيداد.

ويأتي هذا التحرك في ظل تراجع حضور اللاعب ضمن حسابات الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس، خاصة بعد عودة النجم السنغالي ساديو ماني من مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، الأمر الذي أثر على فرص ويسلي في المشاركة بانتظام.

ويبلغ ويسلي من العمر 21 عامًا، وشارك مع النصر في 18 مباراة منذ بداية الموسم، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف، إلى جانب صناعته لهدفين، قبل أن يخوض تجربته الجديدة في الملاعب الإسبانية.