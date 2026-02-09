قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
حوادث

الصبر من عندك يا رب.. لقطات مؤلمة من جنازة صاحب معرض سيارات فيصل.. شاهد

زوجة المجني عليه
زوجة المجني عليه
ندى سويفى

التقطت عدسات الكاميرات لحظات مؤلمة أثناء تشييع جنازة حازم حمدان صاحب معرض سيارات فيصل الذي فارق الحياة مساء أمس في مشاجرة مع صاحب مطعم أسماك وعماله. 

ورصدت العدسات لحظات انهيار زوجة المجني عليه وشقيقه حيث وقف شقيقه مستندا على سيارة الموتى وأصابته حالة بكاء هستيري مرددا اسم شقيقه كل لحظة صارخا:"يا حازم.. الصبر من عندك يارب"، فيما أحاطت سيدات زوجة الضحية لدعمها وسط انهيارها حيث أوشكت على الإغماء فور رؤيتها جثمان زوجها المغدور داخل نعش الموتى. 

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بدفن جثمان حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات بمنطقة فيصل، عقب مقتله في مشاجرة وانتهاء الطب الشرعي من تشريح جثمانه. 

وتسلمت أسرة المجني عليه جثمانه من مشرحة زينهم منذ قليل لتشييع جنازته ومواراته الثرى في مقابر الأسرة،, وأدى المئات صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد السيدة نفيسة وسط حالة من الانهيار لزوجته وأفراد أسرته. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة والأسلحة المستخدمة في الجريمة، كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 

وتكثف مباحث الجيزة من تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود العيان.

وسيطرت حالة من الحزن على منطقة فيصل بعد مقتل حازم حمدان صاحب معرض لتأجير السيارات في "قعدة صلح " مع صاحب مطعم تحولت لمشاجرة أصيب فيها حازم بطعنة بالفخذ أودت بحياته في الحال.

وكشف عدد من شهود العيان وأقارب وأصدقاء حازم حمدان كواليس ليلة مقتله حيث كان دائم السعي في حل خلافات المتخاصمين وترأس جلسات الصلح ويوم الواقعة توجه للمطعم بعد حدوث مشاجرة بين شقيقه الذي يعمل بالمطعم وبين أحد العاملين الآخرين وفور وصوله للمطعم فوجئ بتواجد عدد كبير من العمال وتعرض للسب منهم وعندما وصل صاحب المطعم تحول الأمر إلى مشاجرة قام خلالها بتسديد طعنة لصاحب معرض السيارات حازم. ح فسقط غارقا في دماءه بعد إصابته بقطع في الفخذ أصاب الوتر الرئيسي ليصاب بنزيف شديد.

نقل المجني عليه إلى مستشفى الهرم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وضج موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقاطع فيديو وصور للمجني عليه خلال تواجده في مائدة رحمن في شهر رمضان الماضي يساعد المحتاجين كما اشتهر بأنه يترأس جلسات الصلح ويفض الخلافات بين المتشاجرين.

وردد أقارب وأصدقاء حازم حمدان أن صاحب المطعم وأعوانه يتموا أولاد حازم الأربعة وحرموهم من أبيهم.

جنازة صاحب معرض سيارات فيصل جنازة حازم حمدان حازم حمدان صاحب معرض سيارات فيصل صاحب مطعم أسماك

