إكليريكية المحلة الكبرى تنظم مؤتمر «مجمع نيقية الماضي والحاضر»

نظمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمحلة الكبرى، مؤتمرًا بعنوان "مجمع نيقية الماضي والحاضر" لخريجي الكلية والدارسين بها والآباء الكهنة، احتفالًا بمرور ٢٠ عامًا على افتتاحها

وذلك بمقر الكلية بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة المحلة الكبرى (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ومدير الكلية.

الإيمان الأرثوذكسي

تضمن اليوم الأول من المؤتمر محاضرة بعنوان "الخداعات الأريوسية والردود الأثناسيوسية"، قدمها الأب القمص أنطونيوس عبده، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالساحل في شبرا، كما شملت الفعاليات مجموعات عمل حول "الإيمان الأرثوذكسي قبل مجمع نيقية".

أما اليوم الثاني، فقد قدم الأب القمص يوسف الحومي، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشبرا وأستاذ التاريخ الكنسي في الكليات والمعاهد اللاهوتية، محاضرة بعنوان "مجمع نيقية تاريخيًا". كما نُظِّمَت دائرة نقاش تناولت "أهمية مجمع نيقية للإيمان المسيحي".