حسام الغمري : الغرب اعترف باستهداف الإخوان الإرهابية للكنائس بعد 30 يونيو

قال الإعلامي حسام الغمري، إن أي مسلم حقيقي يعلم أن الكنائس والمعابد وصوامع العبادة غير مسموح استهدافها حتى في حالات الحرب لأن التراث الإسلامي أخبرنا عن وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل الكتاب.

وأضاف الغمري، في برنامج "رؤية" على قناة "تن"، أن الخوارج تجرأوا على الإسلام، منوها أن الإخوان هي القاعدة وهي النصرة وهي داعش فكل هذه الجماعات واحدة تجيد التخفي.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية استهدفت الكنائس في مصر بعد 30 يونيو، وفقا لتقارير دولية وليست من مصر، ورغم ذلك تمنح الدول الغربية إقامات ومنصات وفضائيات رغم اعترافهم بجرائمهم وتوثيقها.