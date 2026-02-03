حسام الغمري: الإخوان تصرخ قبل عرض «رجال الظل».. والمسلسل أداة للتأثير الإعلامي

قال الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، إن جماعة الإخوان بدأت في مهاجمة مسلسل «رجال الظل» رغم عدم عرض حلقته الأولى حتى الآن، معتبرًا أن ردود الفعل المبكرة تعكس حالة قلق داخل الجماعة من تأثير العمل الدرامي على الرأي العام، وما قد يكشفه من أفكار وممارسات.

وأضاف أن هناك توظيفًا إعلاميًا ممنهجًا تسعى من خلاله الجماعة إلى التأثير على الجمهور الخارجي وترويج خطابها، مشيرًا إلى أن مسلسل «رجال الظل» يأتي في إطار كشف هذه الاستراتيجيات الإعلامية التي تعتمدها الجماعة للتأثير والتعبئة.

وخلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، تطرق الغمري إلى دور منظمة «كير» الأمريكية، مؤكدًا أنها تُعد أكبر منظمة محسوبة على جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، موضحًا أن السياسة الأمريكية لم تعد تنظر إلى الإخوان باعتبارهم تيارًا فكريًا أو سياسيًا، بل شبكة منظمة تتلقى تمويلات خارجية، ويُنظر إليها كعامل يهدد الأمن ويساهم في نشر الفوضى.

وأشار إلى أن حاكم ولاية تكساس اتخذ قرارات لتغيير الصفة القانونية للمنظمة، في خطوة تعكس تنامي المخاوف من النفوذ الإخواني داخل الولايات المتحدة.