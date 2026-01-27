حسام الغمري: ممارسات الإخوان تكشف استغلالًا ماليًا وأخلاقيًا داخل الجماعة

أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري، أن الممارسات التي تقوم بها جماعة الإخوان تعكس ما وصفه بحالة من الانحراف الأخلاقي والاستغلال المنهجي، مشيرًا إلى واقعة الإخواني أحمد عبد الباسط، الذي حصل على اللجوء في الولايات المتحدة، باعتبارها واحدة من عشرات الحالات التي تعاملت معها الجماعة بالأسلوب نفسه، لا سيما فيما يتعلق باستغلال النساء المنتميات للتنظيم.

وأوضح الغمري، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الجماعة تمارس ضغوطًا واستغلالًا ماديًا بحق بعض الإخوانيات، مستغلة احتياجهن المالي، لافتًا إلى أن بعض القيادات تطلب منهن اتخاذ إجراءات قانونية، من بينها رفع قضايا طلاق، تمهيدًا للزواج مقابل المال، على حد قوله.

وأشار الباحث السياسي إلى أن هذه الممارسات، بحسب تعبيره، مرشحة للانكشاف خلال الفترة المقبلة، متوقعًا ظهور ما وصفه بـ«فضائح داخلية» بين أعضاء الجماعة.

وفي سياق متصل، اتهم الغمري بعض عناصر الجماعة بالاستيلاء على تبرعات مخصصة لدعم القضية الفلسطينية، قُدرت بنحو 500 مليون دولار، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تعكس فقدانًا للضمير الوطني والإنساني.