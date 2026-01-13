حسام الغمري : القرار الأمريكي يستخدم أدوات استخباراتية لتتبع أموال الإخوان

علق الإعلامي حسام الغمري، على التحركات الأمريكية، قائلا: إن القرار يتضمن أدوات استخباراتية دقيقة لتتبع حركة الأموال المهربة من الدول العربية إلى تركيا وبريطانيا وأوروبا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصطلح "الحرمان من الموارد" الوارد في القرار يعني منع أي شكل من أشكال التبرع أو الدعم المالي، ووضع أي جهة أو شخص يحاول دعم الجماعة تحت طائلة القانون الأمريكي متى شاءت واشنطن تفعيله.

وفي سياق متصل، تابع: الأجهزة المعادية بتجند الفاسد المنحل أخلاقياً وتشغله ضد بلده، ودور جماعة الإخوان الإرهابية رصد أكثر الأشخاص انحلالا وتقديمه للشاباك.





