خبير لوائح الرياضية يكشف تطورات قضية بيراميدز ضد الأهلي واتحاد الكرة

كشف محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية، عن تطورات قضية بيراميدز ضد الأهلي واتحاد الكرة بشأن خصم النقاط في الموسم السابق.

وكتب محمد بيومي عبر حسابه على فيسبوك: “حتي الآن لم يصدر حكم محكمة التحكيم الرياضي في القضية المرفوعة من نادي بيراميدز ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة في موضوع خصم ٦ نقاط أم ٣ نقاط وما سوف يترتب علي هذا الحكم”.

من جانب آخر، شهدت منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا حسم 3 بطاقات للتأهل لدور ربع النهائي من البطولة لصالح الأهلي وبيراميدز وستاد مالي.

وتألق مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ونجح في التصدى لـ 3 تسديدات من داخل منطقة الجزاء الأمر الذي جعله صاحب أعلى تقييم في الجولة بـ 8.1

وحسب سوفا سكور فإن تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا شهد تواجد مصطفى شوبير فقط من النادي الأهلي بجانب ثنائي بيراميدز ناصر ماهر ومصطفى فتحي.