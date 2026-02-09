خالد الغندور يدعم لاعبي بيراميدز بعد حادث سقوط الأسانسير

حرص الإعلامي خالد الغندور، على دعم لاعبي بيراميدز بعد تعرضهم لحادث سقوط الاسانسير.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مليون سلامة للاعبي بيراميدز مواليد ٢٠٠٧ والحادث المؤسف وسقوط الأسانسير من الدور الرابع وتعرضهم لكسور وإصابات متفرقة".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخالص الدعم والمساندة لنادي بيراميدز، ولاعبي فريق مواليد 2007، في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من لاعبي الفريق.

ويؤكد الاتحاد متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، ومشددًا على ثقته في قدرة الأجهزة الطبية على تقديم الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف.

وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره الكامل لنادي بيراميدز، وإدارته، وأجهزته الفنية والطبية، في التعامل باحترافية ومسؤولية مع الموقف، بما يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

ويجدد الاتحاد تأكيده على دعمه الكامل لكافة الأندية واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية.