سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

خالد الغندور يدعم لاعبي بيراميدز بعد حادث سقوط الأسانسير

خالد الغندور
سارة عبد الله

حرص الإعلامي خالد الغندور، على دعم لاعبي بيراميدز بعد تعرضهم لحادث سقوط الاسانسير.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "ألف مليون سلامة للاعبي بيراميدز مواليد ٢٠٠٧ والحادث المؤسف  وسقوط الأسانسير من الدور الرابع وتعرضهم لكسور وإصابات متفرقة".

وتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بخالص الدعم والمساندة لنادي بيراميدز، ولاعبي فريق مواليد 2007، في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من لاعبي الفريق.

ويؤكد الاتحاد متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، ومشددًا على ثقته في قدرة الأجهزة الطبية على تقديم الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف.

وأعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره الكامل لنادي بيراميدز، وإدارته، وأجهزته الفنية والطبية، في التعامل باحترافية ومسؤولية مع الموقف، بما يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

ويجدد الاتحاد تأكيده على دعمه الكامل لكافة الأندية واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية.

بيراميدز خالد الغندور حادث الأسانسير

