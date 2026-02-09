جمهورك واقف وراك.. الدردير يدعم الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، الدعم لنادي الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "افتكر معايا أحداث الماتش ده، هتعرف قد إيه الزمالك دايمًا بيحب الصعب، ماتش كله تحديات غيابات، إصابات، وملعب من أصعب الملاعب في إفريقيا، ومع كل ده، قادرين تكسب وتصعد، وجمهورك واقف وراك… يارب يا زمالك!".

ودخلت مجموعة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية مرحلة الحسابات المعقدة بعدما أجل حسم بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي إلى الجولة السادسة والأخيرة عقب خسارة الزمالك المفاجئة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وفوز كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على المصري البورسعيدي.

نتائج الجولة الخامسة قلبت موازين المجموعة وفتحت الباب أمام أكثر من سيناريو لتتحول الجولة الختامية إلى ليلة مصيرية لا تقبل القسمة على اثنين سواء للزمالك الباحث عن العبور الآمن أو للمصري الذي يتمسك بآخر آماله في سباق التأهل.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الخامسة

مع نهاية الجولة قبل الأخيرة جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا): 10 نقاط – المركز الأول

الزمالك (مصر): 8 نقاط – المركز الثاني

المصري البورسعيدي (مصر): 7 نقاط – المركز الثالث

زيسكو يونايتد (زامبيا): 3 نقاط – المركز الرابع