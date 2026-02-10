سفير روسيا في باريس: فريقنا الدبلوملسي على تواصل محدود مع الخارجية الفرنسية

أكد السفير الروسي لدى باريس أليكسي ميشكوف، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الدبلوماسي الروسي في فرنسا يحافظ على اتصاله مع وزارة الخارجية الفرنسية ولكن في إطار محدود.

وقال ميشكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "فيما يخص الاتصالات مع وزارة الخارجية الفرنسية، فإن فريقنا الدبلوماسي يتواصل معهم في إطار محدود. بالأساس، أنا ونائبي فقط من نتحدث إليهم باستثناء بعض الاتصالات المتقطعة مع بعض الزملاء الآخرين".

يُشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في وقت سابق أن باريس ستعيد قنوات الاتصال مع موسكو على المستوى التقني. وأضاف أنه دعى العديد من زملائه الأوروبيين لاستئناف الحوار مع روسيا.