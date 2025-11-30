7 معلومات عن فيروس ماربورج.. ما لا تعرفه عنه

يُعد فيروس ماربورج واحدًا من أخطر الفيروسات المعروفة عالميًا، حيث ينتمي إلى عائلة الفيروسات نفسها المسببة لمرض الإيبولا، ويتسم بمعدل وفاة مرتفع وسرعة انتشار في مناطق معينة.

ووفقا لبعض التقرير الأجنبية على بعض المواقع من أبرزها صحيفة الديلي ميل البريطانية وميرور، فيما يلي أبرز 7 معلومات مهمة يجب معرفتها عن هذا الفيروس.

1. ما هو فيروس ماربورج؟

فيروس ماربورج هو فيروس نادر لكنه شديد الخطورة، يسبب حمى نزفية حادة تشبه إلى حد كبير الإيبولا. اكتُشف لأول مرة عام 1967 خلال تفشٍّ في ألمانيا ويوجوسلافيا، بعد إصابة باحثين تعاملوا مع قرود مستوردة من أوغندا.

2. معدل الوفيات المرتفع

يُعتبر فيروس ماربورج من أكثر الفيروسات فتكًا؛ إذ تتراوح معدلات الوفاة بين 24% إلى 90% تبعًا للرعاية الصحية المتوفرة وسلالة الفيروس، هذا ما يجعله من الأمراض ذات القلق العالمي.

3. طرق انتقال فيروس ماربورج

• ينتقل الفيروس أولًا من الخفافيش إلى البشر.

• ثم ينتشر بين البشر عن طريق:

– ملامسة سوائل أو إفرازات المصاب.

– استخدام أدوات ملوثة.

ولا ينتقل عبر الهواء مثل الإنفلونزا.

4. الأعراض الرئيسية للمرض

تظهر الأعراض فجأة خلال 2–21 يومًا من التعرض، وتشمل:

• حمى شديدة

• صداع وآلام عضلية

• إسهال شديد

• قيء

• نزيف داخلي أو خارجي في المراحل المتقدمة

• فشل أعضاء الجسم

5. لا يوجد لقاح أو علاج نوعي حتى الآن

حتى هذه اللحظة، لا يوجد علاج مضاد فيروسات مخصص لفيروس ماربورغ، ولا لقاح معتمد للوقاية منه. يعتمد العلاج على:

• تعويض السوائل

• تنظيم الأملاح

• الأكسجين

• علاج المضاعفات كالنزيف والعدوى البكتيرية

6. كيفية الوقاية

للوقاية من الفيروس، توصي منظمة الصحة العالمية بـ:

• تجنب دخول الكهوف أو المناجم التي تسكنها الخفافيش.

• ارتداء أدوات الحماية عند التعامل مع المرضى.

• الالتزام بطرق دفن آمنة.

• غسل اليدين المستمر.

• تجنب ملامسة الحيوانات المريضة في المناطق الموبوءة.

7. أماكن حدوث التفشيات

سُجلت حالات وتفشيات في عدة دول إفريقية أبرزها:

أوغندا، غينيا، غانا، أنغولا، الكونغو، وكينيا، ويُعد تفشّي أنغولا عام 2005 الأكثر فتكًا في التاريخ بمئات الوفيات.