بكفالة 50 ألف جنيه.. إخلاء سبيل البلوجر سلطانجي والإكسلانس| تفاصيل
فقيه دستوري: قرارات الهيئة الانتخابية قابلة للطعن واحترام القانون أساس استقرار العملية الديمقراطية
صرخة مرضى وثورة وزير.. القصة الكاملة لأزمة رسوم إضافية بمعهد جوستاف روسي
قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواق

عبدالصمد ماهر

نفي مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، جملة وتفصيلا الأنباء المنتشرة عبر بعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»  عدم تلوث  أي عبوات من المياه المعدنية المرخصة الموجودة في الأسواق موضحا إن هناك رقابة دورية علي المياه من المنبع حتي الوصول إلي يد المستهلك كما يوجد ضوابط التراخيص يتم التفتيش عليها بشكل دوري .

معايير محددة لسحب العينة 

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ،  إن عملية تحليل المياه المعدنية تتم في معامل رسمية ومرخصة وفقا لعدة آليات ومعايير  وهو متبع في وزارة الصحة بداية من أخذ العينة والشيء الذي يتم وضعه العينة فيه .

وأوضح عبدالغفار ، أن اي شخص يستطيع أن يتقدم بطلب لتحليل مياه في معامل  وزارة الصحة والسكان ويتم كتابة تقرير أن العينة تم سحبها بواسطة مقدم الطلب وغير معلوم مصدرها ونتيجة تلك العينة خاصة بالعينة فقط ولا يتم تعميمها علي كافة المصادر 

