الصحة ترد على شائعات تلوث المياه المعدنية وسحبها من الأسواق

نفي مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان ، جملة وتفصيلا الأنباء المنتشرة عبر بعض صفحات السوشيال ميديا بخصوص تلوث المياه المعدنية الموجودة في الأسواق .

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» عدم تلوث أي عبوات من المياه المعدنية المرخصة الموجودة في الأسواق موضحا إن هناك رقابة دورية علي المياه من المنبع حتي الوصول إلي يد المستهلك كما يوجد ضوابط التراخيص يتم التفتيش عليها بشكل دوري .

معايير محددة لسحب العينة

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن عملية تحليل المياه المعدنية تتم في معامل رسمية ومرخصة وفقا لعدة آليات ومعايير وهو متبع في وزارة الصحة بداية من أخذ العينة والشيء الذي يتم وضعه العينة فيه .

وأوضح عبدالغفار ، أن اي شخص يستطيع أن يتقدم بطلب لتحليل مياه في معامل وزارة الصحة والسكان ويتم كتابة تقرير أن العينة تم سحبها بواسطة مقدم الطلب وغير معلوم مصدرها ونتيجة تلك العينة خاصة بالعينة فقط ولا يتم تعميمها علي كافة المصادر