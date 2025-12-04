اتحاد جدة يمدد عقد عبد الرحمن العبود حتى 2027

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الخميس، بشكل رسمي تمديد عقد لاعبه الدولي عبد الرحمن العبود (30 عامًا) حتى عام 2027.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن العبود جدد عقده لموسم إضافي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، مؤكداً استمرار اللاعب مع الفريق في المرحلة المقبلة.

ونشر اتحاد جدة مقطع فيديو للاعب مرتديًا قميص الفريق، قال فيه: "اتحادنا واحد"، فيما حمل عنوان الفيديو: "العاشقون لا يُغيرون من يعشقون إطلاقًا".

يذكر أن العبود كان قد جدد عقده سابقًا مع الاتحاد في أكتوبر 2022 لمدة 3 سنوات، ليستمر عقده حتى صيف 2026، قبل أن يتم تمديده الآن لموسم إضافي.

وخلال مشواره مع الاتحاد، شارك العبود في 151 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة، ليكون أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة الفريق.

ويخوض اللاعب حاليًا منافسات كأس العرب مع المنتخب السعودي المقام في قطر، ما يبرز أهمية استمرار تواجده مع الاتحاد بعد عودته من المشاركة الدولية.