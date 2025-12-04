مصدر مقرب من بنتايك ينفي تقدمه بشكوى جديدة ضد الزمالك

نفى مصدر مقرب من المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية حول تقدمه بشكوى جديدة ضد النادي لفسخ عقده بسبب تأخر مستحقاته المالية، مشددًا على أن ما يتردد لا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ل" صدي البلد"، أن بنتايك لم يتقدم بأي شكوى مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه حصل على جزء من مستحقاته خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تهدئة الأوضاع.

وأضاف أن اللاعب كان قد تقدم سابقًا بشكوى ضد النادي، قبل أن يقوم الزمالك بسداد جزء من مستحقاته آنذاك، ما دفعه إلى سحب الشكوى بعد حصوله على وعد بصرف المتبقي منها قريبًا.

وفي السياق نفسه، أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة لم تتلق أي إخطار رسمي يشير إلى رفع بنتايك شكوى جديدة أو رغبته في فسخ تعاقده، لافتًا إلى أن اللاعب متواجد حاليًا مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العرب، وهو ما يعزز موقف النادي القانوني.

وأشار المصدر إلى أن الشكاوى التي وصلت للنادي خلال الفترة الماضية صدرت عن بعض اللاعبين مثل صلاح مصدق وعبد الحميد معالي، بينما لم تشمل محمود بنتايك، مما يؤكد أنه لا يتجه إلى التصعيد في الوقت الراهن.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تعمل وفق خطة واضحة لمعالجة أزمة المستحقات المتأخرة، مع الحرص على الحفاظ على استقرار الفريق وعلاقته باللاعبين خلال المرحلة المقبلة.