تفاصيل إنشاء مصنع اللقاحات متعدد المراحل بالتعاون مع صندوق الاستثمار الأوروبي
نشاط للرياح وانخفاض الحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس
تقارير إنجليزية | رغم التوتر مع سلوت .. ليفربول يؤكد: صلاح ليس للبيع
محمد صلاح يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول.. ماذا سيفعل الفرعون؟
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة تضرب الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
التصويت في موسكو .. المصريون يشاركون بانتخابات الدوائر الملغاة
المرحلة الثانية من خطة ترامب .. وترتيبات دولية جديدة لإدارة غزة بانتظار الحسم | وخبير يوضح
جدول العطلات الرسمية 2026 .. كام إجازة في الشتاء؟
محمد صلاح خارج مباراة ليفربول أمام الإنتر في دوري أبطال أوروبا
شيخ الأزهر: العقل الإسلامي في أبهى تجلياته يحتفظ لأوزبكستان بأعلى درجات التقدير
مسؤول إسرائيلي يحذر: حماس تتعافى بعد الحرب والمعركة القادمة قد تكون أشد
أخبار البلد

العمل الدولية تتابع استعدادات إصدر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية..وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر مستجدات الاستعدادات الجارية للإصدار العاجل للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد أهمية تطوير هذا الملف الحيوي وضمان تفعيل معاييره في مواقع العمل المختلفة.

وأكد الوزير أن إصدار هذه الاستراتيجية يمثل خطوة محورية لتحسين بيئة العمل، ورفع مستويات السلامة للعاملين، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز تنافسية سوق العمل المصري ويضمن خفض معدلات الحوادث والإصابات المهنية..من جانبها، أشادت خبيرة منظمة العمل الدولية بالتقدم المحقق على صعيد تحديث سياسات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مصر، مشددة على استعداد المنظمة الكامل لدعم الوزارة فنيًا خلال المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية.

كما بحث الاجتماع تنظيم حملات توعوية مشتركة للتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وكذلك آليات تعزيز التعاون المشترك في برامج التدريب، وتطوير قدرات المفتشين، وتفعيل منظومة الوقاية داخل المنشآت، خاصة بعد اعتماد ملف السلامة والصحة المهنية كأحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية لضمان سرعة إصدار الاستراتيجية وتنفيذها بفاعلية بما يحقق أعلى مستويات الحماية للعاملين في جميع القطاعات...حضر اللقاء خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية،و رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..

