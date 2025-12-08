العمل الدولية تتابع استعدادات إصدر الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة عايدة لملوم خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية..وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آخر مستجدات الاستعدادات الجارية للإصدار العاجل للاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أكد أهمية تطوير هذا الملف الحيوي وضمان تفعيل معاييره في مواقع العمل المختلفة.

وأكد الوزير أن إصدار هذه الاستراتيجية يمثل خطوة محورية لتحسين بيئة العمل، ورفع مستويات السلامة للعاملين، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز تنافسية سوق العمل المصري ويضمن خفض معدلات الحوادث والإصابات المهنية..من جانبها، أشادت خبيرة منظمة العمل الدولية بالتقدم المحقق على صعيد تحديث سياسات وإجراءات السلامة والصحة المهنية في مصر، مشددة على استعداد المنظمة الكامل لدعم الوزارة فنيًا خلال المراحل النهائية لإعداد الاستراتيجية.

كما بحث الاجتماع تنظيم حملات توعوية مشتركة للتوعية بمبادئ السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وكذلك آليات تعزيز التعاون المشترك في برامج التدريب، وتطوير قدرات المفتشين، وتفعيل منظومة الوقاية داخل المنشآت، خاصة بعد اعتماد ملف السلامة والصحة المهنية كأحد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية لضمان سرعة إصدار الاستراتيجية وتنفيذها بفاعلية بما يحقق أعلى مستويات الحماية للعاملين في جميع القطاعات...حضر اللقاء خالد عبدالله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية،و رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية..