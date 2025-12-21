الاختلاف باحترام| درس قاس من تامر أمين لـ منتقدي محمد صبحي

وجه الاعلامي تامر أمين، نقدا لاذعا ضد منتقمي الفنان محمد صبحي، قائلا :"لمحمد صبحي ربا يحميه ودفاعي عن القيمة والإعلام ومهنية الإعلام واخلاق الإعلام".

لا يستطيع أحد إنكار قيمة الفنان محمد صبحي من حيث العمر ومن حيث المشوار الفني

وتابع الاعلامي تامر أمين، اثناء تقديمه برنامج اخر النهار، عبر شاشة النهار، مساء اليوم الاحد، أن لا يستطيع أحد إنكار قيمة الفنان محمد صبحي من حيث العمر ومن حيث المشوار الفني والخبرات الكبيرة ولا يحدث يستطيع إنكار قيمة محمد صبحي على مستوى المنتج والفن وفي حالة مقارنة كافة محمد صبحي بغيره يفوز الفنان محمد صبحي.

هذا الرجل قدم مسرحيات ذات قيمة ورؤية مجتمعية

واكمل الاعلامي تامر أمين، ان هذا الرجل قدم مسرحيات ذات قيمة ورؤية مجتمعية ولا احد يختلف على مسرحية وجه نظر وبها الكثير من الرسائل والإبداع والمحتوى وفيها نجط عبقرية محمد صبحي وايضا مسرحية تخاريف الهمجي وغيرها.

واختتم الاعلامي تامر أمين، انه لا يوجد أحد معصوم والاختلاف معه يكون باحترام وتقدير لقيمته الفنية وهكذا تعلمنا.

وتابع الاعلامي تامر أمين، ان دفاعا عن الإعلام تعلمنا ننتقد الفعل وليس الفاعل ونحارب المرض وليس المريض وأكره المعصية لكن ليس العاصي، وهجمة شرسة لا اعلامية لا يوجد فيها أي مهنية ولا اخلاقيات.