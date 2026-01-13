داري وجراديشار يرفضان الرحيل والتخلص من 4 نجوم.. ماذا يحدث في الأهلي؟

بدأ النادي الأهلي في غربلة صفوفه لتحسين جودة اللاعبين وضم صفقات جديدة خصوصا على مستوى المحترفين بعد عدم الاستفادة من بعضهم خلال الفترة الماضية.

وعاني الأهلي من كثرة إصابات أشرف داري مدافع الفريق طوال الموسم الماضي ولم يستفيد منه كلاعب أجنبي.

ورفض أشرف داري وجراديشار تماما الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب قلة العروض التي وصلتهم.

وقال خالد الغندور عبر برنامج الحريفة على راديو أون سبورت:"اللاعيبه قالت عايز تمشيني اديني فلوسي ووكلاء اللاعبين بتوعهم شغالين على كده"

وطلب والد أشرف داري البقاء في الأهلي وفي حال تمسك النادي برحيل اللاعب فإنه يجب الحصول على قيمة العقد بالكامل.

ويحاول الأهلي التوصل لصيغة اتفاق نهائي مع جراديشار وداري للرحيل قبل نهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

التخلص من أشرف داري وجراديشار

وتناقش إدارة الأهلي بفكرة فسخ عقد المغربي أشرف داري في حالة عدم وصول أي عروض خارجية الفترة المقبلة.

ويدرس الأهلي الوصول لاتفاق ودي مع اللاعب على تسوية مستحقاته المالية. التي وصلت قيمتها لـ 2.5 مليون دولار.

ويرغب الأهلي في تسوية مستحقات اللاعب بنظام التقسيط على مدار السنة لمنع حدوث عبء مالي.

على الجانب الأخر يحاول الأهلي إقناع جراديشار بفكرة الرحيل لأحد أندية الدوري المحلي.

ووفق تصريحات خالد الغندور فإن أقرب الأندية لضم السلوفيني هو سيراميكا كليوباترا ليحل للأهلي أزمة في قائمة الأجانب، فهو ممكن يتم دفع فلوس للاعب تصل إلى 400 الف دولار في حال انتقاله بجانب إتمام صفقه انتقال مروان عثمان من سيراميكا

أزمة تجديد أليو ديانج



اقترب أليو ديانج من تجديد التعاقد مع الأهلي، بعدما حدث تقارب كبير جدًا في وجهات النظر، والتوقيع سيكون لمدة 3 سنين.

الراحلين عن الأهلي

وحسب تصريحات أحمد شوبير عبر برنامج الناظر على قناة النهار فإن أحمد رضا سينتقل للبنك الأهلي على سبيل الإعارة والجزار أجرى الكشف الطبي وهيستكمله غدا للانضمام للأهلي

فيما يعقد أفشة جلسة بين مسؤولي الاتحاد السكندري والأهلي، بعدما اختار الاتحاد.

وخرج الثنائي محمد سيحا، ومصطفى العش في إعارة لنادي المصري.