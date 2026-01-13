أعوذ بالله.. مي فاروق توجه رسالة غامضة

وجهت الفنانة مي فاروق رسالة مجهولة عن الحسد عبر حسابها الشخصي انستجرام.

وكتبت فاروق : “أعوذ بالله من عيون تترقب حياتنا وكأنها تنتظر زوال نعمتنا، ومن نفوس يضيق صدرها بتوفيقنا وكأنها تسعى لتعثرنا، أعوذ بالله من قلوب امتلأت بالحسد، لا يرضيها ما عندها، وتنقصها قناعة بما قسمه اللّٰه لها، اللهم اكفنا شرهم، واحفظنا بحفظك، واشغلهم بأنفسهم ياكريم”.

مي فاروق تكشف تفاصيل تعرفها على زوجها محمد العمروسي

وقد كشفت مي فاروق عن تعرفها على محمد العمروسي، حيث أكدت أنها التقت به فى أحد الأفراح، وحينها تبادلا السلام علي الرغم من عدم معرفتهما ببعضهما بشكل شخصي.

وقالت مي فاروق إن أول تعارف بينها ومحمد العمروسي كان بسبب ارتفاع درجة الحرارة في إحدى المناسبات.

وتابعت: “درجة الحرارة كانت مرتفعة فى هذا اليوم، وكان يتم توزيع مروحة يد صغيرة على الحاضرين، ثم قام بإحضار واحدة لي، ومن هنا بدأت القصة”.