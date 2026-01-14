جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان

علق جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره السنغال فى المباراة المقامة حاليا فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
وانتهي الشوط الأول بين مصر والسنغال بالتعادل السلبي فى المباراة المقامة حاليا فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
ونشبت خناقة شوارع فى الدقيقة 40 من لقاء منتخب مصر في المباراة المقامة حاليا أمام السنغال فى نصف نهائي كأس العالم 2025 بالمغرب.
وقال جمال علام فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أتوقع انتهاء الوقت الأصلي من مباراة مصر والسنغال بالتعادل السلبي والوصول إلي الأشواط الإضافية.
وأضاف جمال علام: أتوقع خروج الأشواط الإضافية بالتعادل والوصول إلي ركلات الترجيح وفوز منتخب مصر على نظيره السنغال والتأهل إلي نهائي كأس أمم أفريقيا.