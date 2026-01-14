رغم إصابته بالصليبي.. اتحاد الكرة يدعم محمد حمدي في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حرص إتحاد الكرة المصري على توجيه رسالة تدعيم لـ محمد حمدي لاعب منتخب مصر الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبي فى مباراة بنين فى دور الـ16، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ونشر إتحاد الكرة المصري على حسابه الرسمي فيسبوك" تشكيل منتخب مصر وعليها صورة محمد حمدي".

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني تشكيل الفراعنة الكبار لمواجهة السنغال فى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطني على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أحمد فتوح - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - محمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.



خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش.