الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وصول منتخب مصر إلى ملعب إبن بطوطة لمواجهة السنغال |صور

حسام الحارتي

وصلت حافلة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق إلى ملعب إبن بطوطة بمدينة طنجة، الذى يستضيف مباراة السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 في مساء الساعة السابعة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم مباراة أمام السنغال.

وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

ويخوض الفراعنة اختبارًا صعبًا أمام منتخب السنغال على ملعب ابن بطوطة، في مباراة تنطلق في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

.ويدخل منتخب مصر اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري، بعدما تجاوز بنين في دور الـ16، ثم أطاح بكوت ديفوار في ربع النهائي، معتمدًا على الروح القتالية والانضباط التكتيكي.

كما تحمل المباراة طابعًا ثأريًا للفراعنة أمام السنغال، في ظل الذكريات المؤلمة لمواجهتي نهائي نسخة 2021 وملحق التأهل لكأس العالم، حيث يسعى المنتخب بقيادة حسام حسن لاستعادة الهيبة وتحقيق انتصار معنوي كبير.

في المقابل، بلغ منتخب السنغال نصف النهائي بعد فوزه على السودان في دور الـ16، ثم تخطيه منتخب مالي في ربع النهائي، ويطمح لمواصلة تفوقه في المواجهات الأخيرة أمام مصر، في قمة أفريقية توصف بأنها نهائي مبكر بين اثنين من عمالقة القارة.

منتخب مصر الأول حسام حسن ملعب إبن بطوطة طنجة مباراة السنغال

