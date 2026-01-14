تريزيجيه لـ كاف: نعلم قوة السنغال ولدينا هدف التتويج بلقب الكان

في نصف نهائي لا يعترف بالأسماء ولا يرحم التردد، تقف مصر والسنغال وجهاً لوجه في مواجهة تختصر كل ما تعنيه كأس أمم إفريقيا من صراع، ضغط، وذاكرة مفتوحة على النهائيات الماضية. هنا، لا مجال للحسابات الطويلة، ولا وقت لاستعادة ما كان. تسعون دقيقة، وربما أكثر، تفصل بين حلم الوصول إلى النهائي، وسقوط قاسٍ لا يُغفر في هذا الدور.

مصر، بتاريخها وثقل قميصها، تدخل الموعد بعقلية من يعرف أن البطولات لا تُمنح، بل تُنتزع. والسنغال، بقوتها البدنية وسرعتها في التحولات، تأتي وهي تدرك أن التفاصيل الصغيرة وحدها قد تفتح أبواب المجد أو تغلقها إلى الأبد.

في هذا السياق المشحون، تحدث محمود حسن تريزيجيه، نجم المنتخب المصري، لـ الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كاشفاً عن عقلية المجموعة واستعدادها لهذه المواجهة المفصلية.

كيف تُقيّم استعدادات المنتخب المصري لمواجهة السنغال في نصف النهائي، خاصة بعد سلسلة المباريات الصعبة في الأدوار السابقة؟

قال تريزيجيه: نلعب كل مباراة منذ بداية مشاركتنا في بطولة أمم إفريقيا على أنها نهائي كأس. نواصل استعدادنا بقوة كما هو الحال في أي مباراة، ونعرف تماماً قوة مباراة السنغال، فهو منتخب كبير ويضم أسماء كبيرة، لكننا جاهزون.

تابع: السنغال منتخب قوي بدنياً وسريع في التحولات، ما هي المفاتيح التي يجب على مصر التركيز عليها من أجل فرض أسلوبها في هذا اللقاء؟



أضاف: بالطبع منتخب السنغال قوي، وسبق لنا مواجهته في أكثر من مباراة، ويمتلك مفاتيح لعب عديدة ولاعبين كبار. لكننا أيضاً جاهزون، ونمتلك مفاتيح لعب كثيرة، ونضم أسماء مميزة، وقادرون على حسم اللقاء لصالحنا.

خبرتك في المباريات الكبيرة والأدوار الحاسمة، كيف يمكن أن تساعد زملاءك داخل المجموعة في مباراة بهذا الحجم؟

واصل: نحن نعمل جميعاً كفريق واحد، ولدينا هدف واحد وهو الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية. وصلنا إلى النهائي مرتين ولم نحقق اللقب، ونعمل جاهدين على تحقيقه في هذه البطولة. نعلم جيداً قوة المنافسين، لكننا نؤمن بأنفسنا.

في مباريات نصف النهائي، التفاصيل الصغيرة غالباً ما تصنع الفارق. ما هو العنصر الأهم برأيك الذي سيحسم هذه المواجهة؟

واختتم حديثه قائلا: استغلال الفرص القليلة التي تتاح في مثل هذه المباريات، والتركيز طوال اللقاء، إضافة إلى خبرة بعض اللاعبين في التعامل مع هذه المواقف والمباريات الكبيرة.