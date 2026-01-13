قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
رياضة

أشاد بدور العميد.. 5 تصريحات قوية لـ تريزيجيه قبل لقاء السنغال بأمم أفريقيا

تريزيجيه
تريزيجيه
عبدالله هشام

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مشددًا على أن هدف المنتخب هو تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب السنغال فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، مضيفًا: «نحترم منتخب السنغال جيدًا، لكنه في النهاية أمام منتخب مصر، ونحن نلعب دائمًا من أجل التتويج بالبطولات».

وأضاف لاعب المنتخب، أن جميع اللاعبين مستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز، مؤكدًا أن التجربة السابقة في نهائي أمم أفريقيا والخسارة بركلات الترجيح أصبحت دافعًا أكبر، مشيرًا إلى أن المنتخب الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على حسم المباريات الصعبة.

وأشاد تريزيجيه، بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، موضحًا أنهما يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة وحافزًا قويًا، وهو ما ينعكس على التركيز داخل الملعب والرغبة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأكد تريزيجيه ، أن التاريخ يصب في مصلحة منتخب مصر أمام مختلف المنافسين، لكن اللاعبين لا ينشغلون بالأرقام، قائلًا: «نخوض كل مباراة على أنها نهائي بطولة، ونركز فقط على الفوز».

وتحدث نجم المنتخب عن محمد صلاح، واصفًا إياه بأفضل لاعب في العالم، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يعمل بروح واحدة من أجل تحقيق الانتصارات.

واختتم تريزيجيه ، تصريحاته بالتأكيد على أن المعسكر الحالي مميز للغاية، وأن اللاعبين لا يلتفتون لما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل وجود اجتماعات تحفيزية مستمرة وتركيز كامل على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

