أشاد بدور العميد.. 5 تصريحات قوية لـ تريزيجيه قبل لقاء السنغال بأمم أفريقيا

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب، مشددًا على أن هدف المنتخب هو تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب السنغال فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، مضيفًا: «نحترم منتخب السنغال جيدًا، لكنه في النهاية أمام منتخب مصر، ونحن نلعب دائمًا من أجل التتويج بالبطولات».

وأضاف لاعب المنتخب، أن جميع اللاعبين مستعدون لإسعاد الشعب المصري بتحقيق الفوز، مؤكدًا أن التجربة السابقة في نهائي أمم أفريقيا والخسارة بركلات الترجيح أصبحت دافعًا أكبر، مشيرًا إلى أن المنتخب الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على حسم المباريات الصعبة.

وأشاد تريزيجيه، بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، موضحًا أنهما يمنحان اللاعبين ثقة كبيرة وحافزًا قويًا، وهو ما ينعكس على التركيز داخل الملعب والرغبة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

وأكد تريزيجيه ، أن التاريخ يصب في مصلحة منتخب مصر أمام مختلف المنافسين، لكن اللاعبين لا ينشغلون بالأرقام، قائلًا: «نخوض كل مباراة على أنها نهائي بطولة، ونركز فقط على الفوز».

وتحدث نجم المنتخب عن محمد صلاح، واصفًا إياه بأفضل لاعب في العالم، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق يعمل بروح واحدة من أجل تحقيق الانتصارات.

واختتم تريزيجيه ، تصريحاته بالتأكيد على أن المعسكر الحالي مميز للغاية، وأن اللاعبين لا يلتفتون لما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل وجود اجتماعات تحفيزية مستمرة وتركيز كامل على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.